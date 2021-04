Genç kız ölüm korkusunu gözyaşlarıyla anlattı Eski sevgilisinin tehdit ettiğini ileri süren genç kız, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı Üniversiteye hazırlanan kız, eski sevgilisinin yaptığını iddia ettiği kolundaki, yüzündeki morlukları ve kapısındaki bıçak izlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı

Antalya’da eski sevgilisinin tehditlerine maruz kaldığını ileri süren genç kız, “Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece, bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten çok kötü”dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan 22 yaşındaki Gülsüm Demiray (22) iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi A.S.’nin kendisine şiddet uygulayıp, tehdit ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen A.S., genç kızın kapısını bıçakla çizip tehditlerine devam etti. Sevgililik dönemlerinde vücuduna tekme, yüzüne tokatlar atıldığını öne süren Gülsüm Demiray, yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı.



"Yüzümü korumaya çalışıyordum"

Gülsüm Demiray, ilişkilerinin 4. ayında şiddet görmeye başladığını belirterek, "İlk başta her şey çok iyiydi, kibardı. Sonrasında tokat attı, tehditler başladı. Ayrılmak istediğim zaman kapıma geliyordu. Gitmesini istiyordum, sabaha kadar neredeyse kapımda bekliyordu. Her kavgamızda kapımdaydı. İlerleyen zamanlarda şiddetlerin boyutu artmaya başladı. Yüzüme tekme, yumruk atıyordu. Yüzümde şişkinlikler oldu. Kendimi korumaya çalıştığımda daha çok dövüyordu. Yüzümü korumaya çalışıyordum" dedi.



Kavga sebepleri

Kavgalarının nedenlerini açıklayan Demiray, “'Saçını neden kestin, yaptığım yemek neden kötü’ belirli bir sebebi yoktu. Kadına şiddetin hiçbir sebebi olamaz ki. Ailemle olan hayatımı gidip eski sevgilisine anlatmış. Bunun için de kavga ettik. Haklı olmama rağmen bunun üzerine ben dayak yedim. Sebep yok. Arkadaşlarıma ondan bahsediyordum, bunun yüzünden bile dayak yiyordum” diye konuştu.



"Ölmek istemiyorum"

Dayak görüntülerinin eski olduğu iddialarına cevap veren Gülsüm Demiray, “Eski fotoğraflar diyor, tarihler, belirli fotoğrafların çekildiği. Hesaplarımdan da paylaştım. Bizim çıkma tarihimiz ve fotoğrafların çekildiği tarihler belli. Hepsi duruyor, haklı olduğum için korkmuyorum. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için mahkemeye çıktık ama bir daha yapma denilerek mahkeme bitti. Bir süredir ses çıkarmıyordu rahattım. Ama tekrar tehditlerine başladı. Uzaklaştırma haricinde bir davamız yok. Korkum yok aslında, haklı olduğum için. Çok iğrenç bir insan. Diğer öldürülen kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Kendimi çok garip hissediyorum sadece. Bu yaşta bu olayları yaşamak gerçekten kötü" dedi.

Genç kızın, kolundaki ve yüzündeki morlukların videosunu ise sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.



"Kabul etmedi"

Olaya konu olan eski sevgili A.S. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, gerekli açıklamayı sosyal medya hesaplarından yapacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.