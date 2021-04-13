Rusya'nın uçuş kısıtlaması Antalya'da turizmi durma noktasına getirdi POYD Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca: “Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye'de turizm olmayacak”

Artan korona virüs vakaları sebebiyle Rusya’nın Türkiye’ye yönelik getirdiği uçuş kısıtlaması Antalya’da turizmcileri endişe içine soktu. Konu ile ilgili konuşan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararının beklenmedik bir karar olduğunu belirterek, "Tam turizm sektörü aşılanmaya başladı, Güvenli Turizm Sertifikası ve aşı ile birlikte rakiplerimizden bir adım önde olduğumuzu düşünüyorduk uçuşlara kısıtlama geldi" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkay Atmaca, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik charter uçuşlarını 1.5 ay boyunca kısıtlama getirmesinin turizmcileri endişeye sevk ettiğini söyledi. Atmaca, Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye’de turizmin olmayacağını vurguladı.



“Oteller bir bir kapanacak”

Rusya'nın kapanmasının özellikle otelcileri çok etkileyeceğini vurgulayan Ülkay Atmaca, "Önce Avrupa Hazirana kadar, şimdi de Rusya kapattı. Bu durumda açılmayı planlayan otellerin tamamının açılışlarını erteleyeceğini düşünüyorum. Açık olan otellerin bir kısmı da kapanacaktır. Çünkü bu dönemde Antalya'ya sadece Rus turist geliyordu. Mart sonunda kısa çalışma ödeneği bittiği için oteller personeli elde tutmak adına açılmaya başlamıştı. Otellerin açılmasının ana nedeni Rusların gelmesiydi. 10 Nisan'da bir günde Rusya'dan 37 uçak Antalya'ya geldi. Otelciler turistlerin geldiğini gördüğü için otelleri açmaya başlamıştı. Açık olan otellerin büyük kısmı bu durumda Ramazan Bayramı'na kadar kapatacaktır. Kısa Çalışma Ödeneği Nisan ve Mayıs ayları için tekrar geri getirildiği takdirde işletmeler ciddi avantaj sağlar. Avrupa ve Rusya pazarı açılıncaya kadar Kısa Çalışma Ödeneği ile sektöre destek olunmalı” diye konuştu.



“Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye'de turizm olmayacak”

Mayıs sonuna kadar Avrupa ve Rusya'nın olmaması nedeniyle Türkiye'de turizmin yok denecek kadar az olacağına işaret eden Ülkay Atmaca, “19 aydır hiç açılmayan oteller var. Bu durum otelcileri çok kötü etkileyecek. 19 aydır hiç çalışmamış personel var. Ödeneğin kesilmesi ile hem çalışanın hem işletmelerin eli ayağı bağlı duruma geldi. Görünen o ki Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye'de turizm olmayacak" şeklinde konuştu.

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