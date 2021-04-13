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(ÖZEL) Rus tatilciler alınan seyahat kısıtlamasına tepkili Antalya’da tatil yapan Rus turistler, Rusya'nın aldığı kısıtlama kararını eleştirdi Rus turist Sonya Ritikova: "Rus halkı bu karadan ötürü çok üzgün"

İHA

(ÖZEL) Rus tatilciler alınan seyahat kısıtlamasına tepkili Antalya’da tatil yapan Rus turistler, Rusya'nın aldığı kısıtlama kararını eleştirdi Rus turist Sonya Ritikova: "Rus halkı bu karadan ötürü çok üzgün"

Antalya’da 5 yıldızlı otellerde tatillerini yapan Rus turistler, Türkiye’nin Covid19 önlemlerine övgüler yağdırırken, bir yandan da Rusya’nın aldığı seyahat kısıtlamasını eleştirdi. Turistler, alınan karar sonrasında birçok kişinin tatil planının ertelendiğini ifade etti.
Rusya’nın artan korona virüsü vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye seyahati 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırması kararının ardından gözler Türkiye’de tatil yapan Rus turistlere çevrildi. Antalya’nın önemli turizm merkezi Kundu bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otellerde tatil yapan Rus turistler, alınan karardan ötürü Rus halkının üzgün olduğunu belirtti. Turistler, alınan karar sonucunda birçok kişinin rezervasyonunu iptal ettiğini ifade ederek, karara tatile gelecek olan kişilerin hazırlıksız yakalandığını söylediler.
Uzun zamandır tatillerini Türkiye’de yaptığını ifade eden Sonya Ritikova, “Çocukluktan beri geliyorum. Bütün personel burada maskesini takıyor. Aynı zamanda aşı olmuş personel de var. Sosyal mesafeye de uyuluyor. Bence şu an bütün Ruslar çok üzgün. Özellikle Mayıs kutlamasında buraya geliyorlardı” dedi.

“Rus halkı çok üzgün”
5 yıldır tatil tercihlerini Türkiye’den yana kullandığını belirten Mariya Voladina, “Buranın havası çok sıcak. İnsanlarını çok seviyorum. Çok sıcakkanlılar. Bundan sonra da gelmeyi düşünüyoruz. Covid19 önlemlerinin iyi olduğunu görüyoruz. Bütün personel maske takıyor. Dışarıda da maske takıyorlar. Alınan seyahat kısıtlaması kararı hem ekonomik olarak hem de tatil acısından kötü oldu. Rus halkı çok üzgün” açıklamasına yer verdi.

“Güneşi göremeyecekler, tatil yapamayacaklar”
Anna Markofkina ise, "4 yıldır Türkiye’ye geliyorum. Türkler çok misafirperverler. Alınan karar sonrasında Rusların Türkiye’ye gelemeyecek olması çok büyük bir eksiklik. Güneşi göremeyecekler, tatil yapamayacaklar. Maskelere ulaşabiliyoruz. Restoranda camların arkasından servis yapılıyor. Tüm önlemlerin alındığını görüyoruz” sözlerine yer verdi.

“Maskeye ve dezenfektana istediğimiz yerden ulaşıyoruz”
Kristina Ternovskaya ise 5 yıldır tatili Türkiye’de yaptığını ifade ederek, “İnsan ilişkileri burada en yüksek seviyede. Bundan dolayı tercih ediyorum. Servis hizmetlerinden çok memnunuz. Türkiye’nin plajlarını çok seviyoruz. Ben buraya gelirken çok maske getirmiştim. Oysa buna ihtiyaç olmadığını gördüm. Maskeye ve dezenfektana istediğimiz yerden ulaşıyoruz. Bunlara ulaşabilmek çok güzel. Alınan karara çok üzüldük. Bizim arkadaşlarımız tatile geleceklerdi. Maalesef iptal etmek zorunda kaldılar” dedi.
Olga Şirşova ise alınan seyahat kısıtlamasından ötürü üzgün olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin servis hizmetlerini çok seviyorum. Alınan karara insanlar çok üzüldü. Benim arkadaşlarım 6 ayda bir izin yapıyorlar. Maalesef Mayıs tatillerini donduranlar var. Bu insanlar bir daha 6 ay sonra izin yapacaklar” açıklamasına yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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