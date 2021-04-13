Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Salcano sponsorluğunda koşulan 212.6 kilometrelik BeyşehirAlanya etabını Quick Step takımından İngiliz sporcu Mark Cavendish 5 saat 10 dakika 34 saniye ile kazandı. Toplu halde yapılan müthiş finişte klasını bir kez daha ortaya koyan Cavendish böylece Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’ndaki 9’uncu zaferine imza attı. Cavendish böylelikle yarınki AlanyaKemer etabında Turkuaz Mayo’yu giymeye hak kazandı.

Geçtiğimiz cumacumartesi günleri Kapadokya ve Nevşehir çevresinde yaşanan yoğun kar yağışı ve kış şartlarından sonra bisikletçiler yeni bir mevsimle tanışmak üzere saat 09.33’te Beyşehir Eşrefoğlu Camii önünden verilen startla 169 bisikletçi Tur’un en uzun etabı olan BeyşehirAlanya etabına başladı. Zorlu üçüncü etapta gözler Genel Ferdi Klasmanda Turkuaz Mayo’nun sahibi olan Quick Step takımından Mark Cavendish’te idi. Dünyanın en ünlü sprinteri ilerlemiş yaşına rağmen bisikletin üzerinde dans etmeye devam etti.



Dağların kralı Vitali Buts

Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts Dağların Kralı klasmanında elde ettiği Turkish Airlines sponsorluğundaki Kırmızı Mayo’yu, BeyşehirAlanya etabında giydikten sonra avantajını korudu ve yarınki Salcano sponsorluğunda koşulacak AlanyaKemer etabında da giymeye hak kazandı.

En seri kaçış grubu

Etabın başlamasından hemen sonra Pelotondan (Ana Grup) beş bisikletçi kaçarak ön grubu oluşturdu. B&B Hotels takımından Pierre Roland, Burgos takımından Isaac Canton, Caja Rural takımından Carmelo Urbano, Delko takımından Mathias Le Turnier ve SporToto takımından Gabriel Reguro gittikçe artan bir tempo ile pedal bastı.



Salcano sprint primini Bravo aldı

Etabın 41’inci kilometresinde Salcano sponsorluğundaki Sprint kapısını EuskaltelEuskadı takımından Garikoitz Bravo geçti ve 5 puanın sahibi oldu. İkinciliği B&B Hotels takımından Pierre Rolland, üçüncülüğü de Delko takımından Mathias Le Turnier elde etti.



Turkish Airlines tırmanış primini Venchiarutti aldı

Etabın 70.9’uncu kilometresinde Turkish Airlines sponsorluğunda gerçekleşen tırmanış primini Androni takımından Nicola Venchiarutti kazandı ve 150 Euro’nun sahibi oldu. İki kapıyı da geçememesine rağmen Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts daha önce topladığı 9 puanla kırmızı mayoyu korumaya muvaffak oldu.



Elchin Asadov ve Feritcan Şamlı şanssızlık yaşadı

Etaba başlarken atak yapan Salcano Sakarya’dan Elchin Asadoc ve SporToto takımından Feritcan Şamlı uzun süre kaçış grubuna yetişmek için tempo yaptı ama, çok efor sarf ettiklerinden daha sonraki kilometrelerde geride kaldı.



5 dakikalık fark eridi

Cevizli kavşağı geçilip, Akseki rampası inilirken öndeki kaçış grubu farkı 5 dakika olarak korumaya devam etti, ancak Pelotonun da hızını arttırması dikkat çekti. Manavgat kavşağı dönüldükten sonra etabın çehresi değişecekti. Nitekim düzlüğe çıkılınca yarış daha da heyecanlı bir konuma dönüştü ve fark iyice kapanarak 1 dakika sevilerine kadar indi.

Finişe 20 kilometre kala artık yavaş Peloton hızlandı. Ortalama 40 kilometrenin üstüne çıktığı gözlendi. Öndeki grupla Peloton arasındaki zaman farkı 40 saniye olarak ölçüldü. Alanya’da kolay kolay unutulmayacak bir finiş gerçekleşti.



Dördüncü etap AlanyaKemer

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda yarın Salcano sponsorluğunda AlanyaKemer etabı koşulacak. Genellikle düz parkurda cereyan edecek etabın uzunluğu 184.4 kilometre.

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