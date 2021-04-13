Yangından korktu dedesine 'eve çıkmayalım, taşınalım' dedi



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde Sadullah Ayaş (60), evinin balkonunda çıkan yangına musluğa taktığı hortumla müdahale ederek söndürdü. Yangın öncesi Sadullah Ayaş´ın gezmeye çıkardığı torunu 4 yaşındaki Yiğit, "Dede eve çıkmayalım. Yeni eve taşınalım" dedi. Ayaş ise torununu, "Tamam dedem taşınalım" diyerek teselli etti.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2133 Sokak´taki 5 katlı evin 2´nci katında oturan Sadullah Ayaş, saat 13.30 sıralarında torunu Yiğit Ayaş'ı gezdirmek için sokağa çıktı. Bu sırada Ayaş´ın balkonunda yangın çıktı. Yangını fark eden Ayaş, torununu bırakıp eve koştu. Ayaş, musluğa taktığı hortumla yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı. Yangında balkonda bulunan koltuk takımı ve masa tamamen yandı.

Sadullah Ayaş, "Torunumu sokakta gezdiriyordum. Bir baktım balkon yanıyor. Yaklaşık 1 saat olmuştu. Hemen koştum eve geldim. Hortumla kendi imkanım ile yangını söndürdüm. Balkonda soba veya elektrikli bir şey yok. Arada bir sigara içiliyor. O sırada rüzgarın etkisiyle sigara da düşmüş olabilir" dedi.

'DEDE EVE ÇIKMAYALIM'

Yangın nedeniyle çok korkan küçük Yiğit ise dedesine sarılarak, "Dede eve çıkmayalım. Yeni eve taşınalım" dedi. Dedesi de "Tamam dedem taşınalım. Çok mu korktun?" diyerek Yiğit'i teselli etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-04-13 15:37:43



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