Korkuteli'nde gıda denetimi

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda denetim ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini artırdı. Ekipler tüketici sağlığını üst düzeyde tutmak amacıyla Ramazan ayı dolayısıyla tüketimi artan unlu mamuller, tatlı, şeker, şekerli mamuller, et et ürünleri, süt süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmeleri kontrol etti. Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması gibi konularda da kontroller sürdü.

İlçede gerçekleşen denetimlere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert de katıldı. İşletmeleri bizzat denetleyen İlçe Müdürü Sert, işletme sahibine eksiklikleri iletti.

Denetimin ardından işletmeye ekipler tarafından eksiklikler hakkında tutanak yazıldı. Ramazan ayı boyunca vatandaşların bazı ürünlere daha çok ilgi gösterdiğinin altını çizen İlçe Müdürü Selda Sert, “Ramazan ayında vatandaşlarımız bazı ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. İlçemiz tamamında ekmek üretim yerleri ve fırınlarımızı daha sıkı denetleyeceğiz.” dedi.

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