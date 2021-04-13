Polis memuru, tabancasıyla intihar etti

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, polis memuru Adem E. (41), Döşemealtı Emniyet Müdürlüğü'nde başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının bodrum katında meydana geldi. 12 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Adem E., emniyet binasının bodrum katına indi. Adem E., burada tabancasıyla başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Meslektaşları tarafından bulunan Adem E.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adem E.'nin Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-04-13 17:19:58
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