Defilesiz Dosso Dossi, haziranda Antalya'da



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)HER yıl ünlü mankenlerin katıldığı defileyle başlayan Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayında Antalya'da kapılarını defilesiz açacak.

Rusya başta olmak üzere 30 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcının beklendiği fuarın hazırlıkları tamamlandı. Expo Center'da, 15-20 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Dosso Dossi'nin konukları, Belek ve Kundu'daki otellerde konaklayacak. Oteller için de doping etkisi yapan fuara, tekstil dünyasının önemli isimleri katılıyor. Salgın öncesi Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Paris Hilton, Kendall Jenner, Çağla Şıkel, Deniz Akkaya, Demet Şener ve Özge Ulusoy gibi yerli ve yabancı modellerin podyuma çıktığı moda organizasyonu, salgın önlemleri kapsamında defilesiz gerçekleştirilecek.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show'un açılışı için geri sayımın başladığını, sosyal medya hesapları üzerinden İngilizce, Rusça ve Türkçe mesaj yazarak duyurdu. Tekstil sektörünün nabzını tutacaklarını anlatan Eraslan, "Antalya'ya gelecek yabancı tekstil sektörü temsilcileri, ülkelerinde tekstilin önde gelen isimleri. Burada bir hafta süresince seçilmiş ürünleri fuarımızda inceleme imkanı bulacaklar" dedi.

Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'ya gelecek alıcıların çoğunu Rusların oluşturduğunu anlatan Eraslan, "Türk Cumhuriyetleri, Ukrayna, Irak, Lübnan, Ürdün ve İranlı katılımcılar da burada olacak. Aynı zamanda Sibirya bölgesinin en uç noktası olan Kamçatkalı yatırımcıları da ağırlayacağız. Pandemi gölgesinde gerçekleştireceğimiz organizasyonumuzda salgın önlemlerine dikkat ederek fuarımızı tamamlayacağız" açıklamasında bulundu. DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2021-04-14 11:19:50



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