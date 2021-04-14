İki yıl sonra kana kana su içti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki yıl sonra kana kana su içti

DHA

İki yıl sonra kana kana su içti


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) BURDUR'da yaşayan Fatma Şimşek (74), 100 binde 1 kişide görülen 2 yıldır kendisine yiyip içme zorluğu yaşatan Akalazya hastalığından geçirdiği ameliyatla kurtuldu. Şimşek, "En çok istediğim bir bardak suyu tek seferde içebilmekti, şimdi içebiliyorum şükürler olsun" dedi. Doç. Dr. İsmail Gömceli, Akalazya´nın yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığın nörolojik birtakım nedenlerle daralmasıyla yiyip içememe hastalığı olduğunu söyledi.
Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Fatma Şimşek, yaklaşık 4 yıl önce yemek yeme zorluğu gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda Şimşek'in, Akalazya hastası olduğu tespit edildi. 100 binde 1 kişide gözüken bu hastalık nedeniyle Şimşek bir süre sonra  yemek yiyememe ve su içememeye başladı. Şimşek, yemek yemeye çalıştığında yemek borusundan geçen az yemeği de çıkarmaya başladı. Su dahi içmekte zorlanan  Şimşek'e tedavi için başvurduğu hastanelerde tedaviler uygulandı ancak hiçbirisi süreklilik sağlayamadı.
SU DAHİ İÇEMEZ DURUMDAYDI
Bunun üzerine Şimşek, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Gömceli'ye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Şimşek'in robotik ve kapalı yöntemle ameliyat edilmesine karar verildi. Başarılı geçen operasyonun ardından Şimşek sağlığına kavuştu. Ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İsmail Gömceli, Akalazya hastalığının yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığın nörolojik birtakım nedenlerle daralmasıyla yiyip içememe hastalığı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gömceli, "Fatma Hanım 2019 yılından beri su dahi içemez durumda. Ameliyattan önce balon, endoskopik işlemler gibi birçok işlem denenmiş. Bunların hiçbirisinden sonuç alamayınca bize başvurdu. Biz de kapalı ameliyatla oradaki darlığı açmak için bir işlem yaptık" dedi.
'BİRÇOK CERRAH BU HASTALIĞI SADECE KİTAPLARDA GÖRÜR'
Akalazya hastalığının ameliyat aşamasına gelmesinin pek sık görülmediğini belirten Doç. Dr. Gömceli, "Şu anda gayet iyi ve istediği her şeyi yiyip içebiliyor. Bu ameliyatın özelliği hem kapalı olması, hem de çok nadir görülen bir hastalık. Bu hastalık yaklaşık 100 binde 1 görülüyor. Bir cerrahın belki yaşamında 1-2 kez görebileceği, birçok cerrahın da sadece kitaplarda görebileceği bir hastalık. Antalya'daki hastalarımız başka bir yere gitmeden artık kapalı, robotik yöntemle bu tür işlemleri hastanemizde yaptırabilir" diye konuştu.
'BOĞAZIMDAN HİÇBİR ŞEY GEÇMİYORDU'
Hastalığın ortaya çıkmasıyla hayatının tamamen değiştiğini belirten Fatma Şimşek, "Boğazımdan su, yemek hiçbir şey geçmiyordu. Geçenleri de geri çıkarıyordum ve rahatlıyordum. Birçok şey denendi sonuç alamadık ve bu zamana kadar geldik. 'Bir çaresi yok' denildi, buraya başvurduk ve yaptılar. Şimdi hiçbir sorunum yok. İstediğim gibi yiyip içemediğim 2-3 sene oldu. Arada açıldığında yiyebiliyordum. Şimdi çorba içiyorum, su içiyorum" dedi.
'EN ÇOK SU TEK SEFERDE SU İÇMEYİ İSTEDİM'
Ameliyatın ardından istediği her şeyi yemeye başlayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Şimşek, "Tüm yemekleri düşünüyordum. Sıcak yemeği önüme koyuyordum, yemek orada 2-3 saat duruyor yiyemiyordum, kalıyordu. En çok istediğim bir bardak suyu tek seferde içebilmekti, yapamıyordum. Şimdi ise içebiliyorum şükürler olsun" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-04-14 11:20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Defilesiz Dosso Dossi, haziranda Antalya'da
YEREL HABERLER Defilesiz Dosso Dossi, haziranda Antalya'da
TUR 2021'in dördüncü etabının startı verildi (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TUR 2021'in dördüncü etabının startı verildi ...
Antalya'da toprak alandaki drifte tepki
YEREL HABERLER Antalya'da toprak alandaki drifte tepki
Kaş'a 100 bin adet çiçek dikilecek
YEREL HABERLER Kaş'a 100 bin adet çiçek dikilecek
Rektör, Antalya’da vaka artış tablosunu paylaşıp uyardı
YEREL HABERLER Rektör, Antalya’da vaka artış tablosunu paylaşıp ...
Kekova'daki İngiliz'in kaçak villasına bir ret kararı daha
YEREL HABERLER Kekova'daki İngiliz'in kaçak villasına bir ret kararı ...
Beylik tabancasıyla yaşamına son verdi
YEREL HABERLER Beylik tabancasıyla yaşamına son verdi
İftarını yapan aşı olmaya gitti
YEREL HABERLER İftarını yapan aşı olmaya gitti
Yangın bekçileri, oruçlarını `itfaiyeci duası´yla açtı
YEREL HABERLER Yangın bekçileri, oruçlarını `itfaiyeci duası´yla ...
Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor maçı ...
Alanyaspor’da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor’da Malatyaspor maçı hazırlıkları başladı
Polis memuru, tabancasıyla intihar etti
YEREL HABERLER Polis memuru, tabancasıyla intihar etti
Aksu Kemerağzı’nda Perşembe günü su kesintisi yaşanacak
YEREL HABERLER Aksu Kemerağzı’nda Perşembe günü su kesintisi ...
Rektör Kalan, üniversiteye cami yaptıran hayırseverle görüştü
YEREL HABERLER Rektör Kalan, üniversiteye cami yaptıran hayırseverle ...
Korkuteli'nde gıda denetimi
YEREL HABERLER Korkuteli'nde gıda denetimi
Torununu gezmeye götürdü, döndüğünde evinin yandığını gördü
YEREL HABERLER Torununu gezmeye götürdü, döndüğünde evinin yandığını ...
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabında Mark Cavendish birinci oldu (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ...
Yangından korktu dedesine 'eve çıkmayalım, taşınalım' dedi
YEREL HABERLER Yangından korktu dedesine 'eve çıkmayalım, taşınalım' ...
Antalya'da Rusya'nın 45 günlük uçuş kısıtlaması üzüntüsü
YEREL HABERLER Antalya'da Rusya'nın 45 günlük uçuş kısıtlaması ...
Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin: "Çaykur Rizespor karşısında hedef galibiyet"
YEREL HABERLER Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin: "Çaykur ...
Görevinden alınan CHP Antalya eski İl Başkanı Bayar: "Görevden alınmam haksızlık" Nusret Bayar: "CHP’nin, önce kendi içinde hukuku işletmesini beklemek en doğal hakkımız"
YEREL HABERLER Görevinden alınan CHP Antalya eski İl Başkanı Bayar: ...
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı 
YEREL HABERLER 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ...
Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı
YEREL HABERLER Beyşehir-Alanya etabını Mark Cavendish kazandı
Eski sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia eden Gülsüm: Öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum
YEREL HABERLER Eski sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia eden ...