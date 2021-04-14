Yörük öykülerini tuvale aktardı

Muratpaşa Belediyesi’nin yeniden okurlarla buluşturduğu Duran Yılmaz’ın Yörük Öyküleri kitabının ‘Göç üstü ölü’ isimli öyküsü, aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi çalışanı olan ‘Çoban Ressam’ Sinan Demir tarafından resmedildi. Demir, çalışmasını Belediye Başkanı Ümit Uysal’a hediye etti.



Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 38 yılın ardından 4 yeni öyküyle genişletilmiş yeni baskısını yaptığı ‘Yörük Öyküleri’ kitabı, Çoban Ressam Sinan Demir tarafından tuvale aktarıldı. 1995 yılında hayata veda eden Duran Yılmaz tarafından kaleme alınan 11 öyküden oluşan kitabın ‘Göç üstü ölü’ isimli öyküsünü Demir, akrilik olarak çalıştı.



Aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi çalışanı olan Demir, tuvale aktardığı öyküyü Başkan Uysal’ı ziyaretinde hediye etti. Başkan Uysal, Demir’in çalışmasının oldukça etkileyici olduğunu belirtirken Anadolu coğrafyasının kültürel dokusunun yapı taşı olan Yörük kültürünün böyle çalışmalarla evrensel kültürün bir parçası haline gelebileceğini söyledi. Bir toplumun, yerel kültürüne sahip çıkmadan, onun gelişimine katkı sunmadan insanlığın ortak mirası anlamında evrensel kültürün bir parçası haline gelemeyeceğini dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:



“Muratpaşa Belediyesi olarak, sahip olduğu değerlerle geleceğe söyleyecek çok şeyi olan Yörük kültürünün bu anlamda gelişimi için uzun soluklu bir çalışma yürütüyoruz. Geçmiş yıllarda düzenlendiğimiz çalıştay ve sempozyumları kitap halinde getirirken Yörük edebiyatına ilişkin iyi örnekleri de yeniden okuyucularla buluşturuyoruz. Bir Yörük çocuğu olan, Beydağlarının eteklerinde çobanlık yaparken eline aldığı fırçayı bir daha hiç düşürmeyen sevgili Sinan Demir’in bu çalışmasını da bunun bir parçası olduğunu ifade edebilirim.”

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