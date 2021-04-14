Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Kemer etabının startı verildi

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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) 4. günündeki 184,4 kilometrelik AlanyaKemer etabı verilen startın ardından başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun dördüncü etabına 25 takımdan 174 bisikletçi katılımıyla start aldı. İskele Caddesi'nden başlayan AlanyaKemer etabının startını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel verdi. TUR 2021'in dördüncü gününde bisikletçiler, Alanya'dan başlayıp Kemer'de bitecek 184,4 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

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