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Rusya kararının kaybı en az 1 milyon turist

DHA

Rusya kararının kaybı en az 1 milyon turist


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TURİZMCİ Recep Yavuz, Rusya'nın 15 Nisan31 Mayıs döneminde Türkiye'ye uçuş kısıtlama kararıyla, en az 1 milyon turist kaybı yaşanacağını söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'nın 15 Nisan31 Mayıs döneminde Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı alındığına yönelik açıklamasının etkileri, en çok turizm başkenti Antalya'da hissedildi. Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, turizm sektörünün bu şok haberle allak bullak olduğunu kaydetti.
'BİR NEVİ KAPATMA'
Kararın kısıtlama değil bir nevi kapatma olduğunu söyleyen Recep Yavuz, "15 Nisan günü için verilen karar 12 Nisan'da açıklanınca aylar öncesinden yapılan bütün planlar alt üst oldu. Otel rezervasyonları, uçaklar ve çoğu önden ödenmiş her türlü planlama böylelikle hiçe sayıldı" dedi.
REZERVASYON ZARARI 354 MİLYON EURO
Rus Tur Operatörleri Birliği'nin bu dönem için zararı, 533 bin rezervasyon üzerinden 354 milyon euro olarak açıkladığını belirten Yavuz, "Yani her bir turist yaklaşık 664 euro ödeme gerçekleştirmiş. Bu, sadece rezervasyonu yapılmış olanlar kısmı. Bir de önümüzdeki günlerde yapılması beklenen yüz binlerce rezervasyon vardı. Nisan ayı itibariyle Antalya'ya günlük ortalama 30 uçak ile 7 bin Rus misafir gelmeye başlamıştı" diye konuştu.
Yavuz, rezervasyonların yanı sıra mayıs ayındaki Rus resmi tatiliyle uçuşların artarak devam etmesi, Rus turistlerin öncelikle Türkiye'yi tercih edeceği öngörülürken, bu yasağın en az 500 bin Rus turist kaybına mal olacağını açıkladı. Yavuz, "Buna yeni canlanmaya başlayan Dalaman, İzmir ve Bodrum ile İstanbul, hatta az da olsa Mardin uçuşlarını da eklersek sayının bahsettiğimden çok daha fazla olabileceğini öngörebiliriz. 2019 yılında sadece mayıs ayında Antalya'ya yaklaşık 1 milyon Rus misafir gelmişti" dedi.
Bu durumda geriye Ukrayna ve Doğu Avrupa'nın bazı ülkeleri ile sezon başındaki pazarların kalacağını söyleyen Yavuz, "Ancak onların hepsinin toplamı bile Rusya potansiyeli etmiyor. Ve bu sezonun sürdürülebilmesi için yeterli bir kapasite değil. Birçok otel bu nedenle açılışını hazirana öteleyebilir" diye konuştu.
TUR OPERATÖRLERİ ÇOK ZORLANIR
Rezervasyonlar için 533 bin 200 kişinin 354 milyon euro ödediğini kaydeden Yavuz, şunları söyledi
"Tur operatörleri bu kaynak ile seyahatin ana kalemlerinin rezervasyonlarını yaptırarak ürünü hazırladı. Bu bağlamda bahsi geçen para şu anda birçok kaleme dağıtılmış ve ödenmiş durumda. Turları iptal olan misafirlerin paralarını geri almak istemeleri gayet normal olmakla birlikte bunu geri ödeyebilecek kaynak şu an itibariyle kurumuş durumda. Bu yüzden tur operatörleri bu misafirleri fiyat farkına rağmen daha ileri dönemlere ikna etmeye çalışacak ya da başka bir destinasyon alternatifi sunmak zorunda kalacak. Bu da tur operatörlerini çok zor duruma sokacaktır."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-14 13:21:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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