56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza 

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Mustafa AKIN-Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA) 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı olan Alanya-Kemer parkurunun son 200 metresinde, bisikletlerin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 3 sporcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bugün dördüncü etap olan Alanya-Kemer parkuru koşuldu. Yarışın son 200 metresinde sporcular çarpıştı. Kazaya karışan bisikletlerdeki sporcular yola savruldu. Kazada 3 sporcu yaralandı. Yaralı sporcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayı sıyrıklarla atlatan sporculara takım arkadaşları yardım ederken bazı yarışçılar da bisikletlerini sırtlarında taşıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kazadan anından görüntüler

Yaralılara müdahale edilmesi

Yaralıların ambulansa alınması

Bisikletlerini sırtında taşıyanlar

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN-Levent YENİGÜN

2021-04-14 15:25:03



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