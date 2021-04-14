Antalyasporlu genç hentbolcu A Milli Takım'a davet edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyasporlu genç hentbolcu A Milli Takım'a davet edildi

İHA

Antalyasporlu genç hentbolcu A Milli Takım'a davet edildi

Antalyaspor Hentbol Takımı sporcusu Ali Emre Babacan, Hentbol A Milli Takımı'na davet edildi.
2022 Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubu müsabakalarına hazırlanan A Milli Takımı, 2030 Nisan tarihleri arasında Slovenya ve Hollanda ile oynayacağı karşılaşmalar için kampa girecek. Milliler, 20 Nisan Salı Günü Eskişehir’de bir araya gelecek. 27 Nisan Salı günü Slovenya ile 30 Nisan Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Hentbol Takımı, 3 Mayıs Pazartesi günü de Slovenya ile deplasmanda bir kez daha karşılaşacak. Antalyaspor’un genç yıldızı Ali Emre Babacan, ayyıldızlı ekibin bu 3 maçı için aday kadrosuna davet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetin arkasında tutunan patenli gençler ölüme davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Kamyonetin arkasında tutunan patenli gençler ölüme ...
Antalya’da ‘pes’ dedirten olay: Geldi, çaldı, bindi, gitti Otoparkta gözüne kestirdiği bisikleti böyle çaldı
YEREL HABERLER Antalya’da ‘pes’ dedirten olay: Geldi, çaldı, bindi, ...
Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı; 5 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı; 5 gözaltı
AKTOB Başkanı Yağcı: "Turizme sağlanacak destek, ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı olacak"
YEREL HABERLER AKTOB Başkanı Yağcı: "Turizme sağlanacak destek, ...
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza ...
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Kemer etabını Mark Cavendish kazandı
YEREL HABERLER 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ...
Antalya’da uzun namlulu silahla filme çekmek isteyen gençler onlarca polisi peşine taktı Kısa sürede yakalanan 8 genç gözaltına alınırken silaha ise el konuldu
YEREL HABERLER Antalya’da uzun namlulu silahla filme çekmek isteyen ...
Antalya’da tarihi mezarlar tahrip ediliyor
YEREL HABERLER Antalya’da tarihi mezarlar tahrip ediliyor
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza 
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza 
Antalya’yı 23 Nisan coşkusu saracak
YEREL HABERLER Antalya’yı 23 Nisan coşkusu saracak
TUR 2021'in dördüncü etabının startı verildi (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TUR 2021'in dördüncü etabının startı verildi (EK ...
Sosyal medyada gezindiği için babasının kızdığı gençten 3 gündür haber alınamıyor Baba Vedat Doğdu: “Sosyal medyada gezindiğini görünce kızdım ve 2 tokat attım” “Keşke şu an yanımda olsa da ona sarılıp gözünden öpsem”
YEREL HABERLER Sosyal medyada gezindiği için babasının kızdığı ...
TSYD'den Vali Yazıcı'ya ziyaret
YEREL HABERLER TSYD'den Vali Yazıcı'ya ziyaret
ALKÜ’de Cikcilli Yerleşkesi için toplanıldı
YEREL HABERLER ALKÜ’de Cikcilli Yerleşkesi için toplanıldı
Vatandaşlar 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu ilgiyle takip etti
YEREL HABERLER Vatandaşlar 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet ...
Korkuteli'de dört mahallede içme suyu imalatı yapıldı
YEREL HABERLER Korkuteli'de dört mahallede içme suyu imalatı yapıldı
Kemer’deki fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Kemer’deki fırınlar denetlendi
Kayıp hemşireden 14 gündür haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kayıp hemşireden 14 gündür haber alınamıyor
Rusya kararının kaybı en az 1 milyon turist
YEREL HABERLER Rusya kararının kaybı en az 1 milyon turist
Manavgat’ta Ramazan boyunca günlük bin 500 haneye sıcak yemek
YEREL HABERLER Manavgat’ta Ramazan boyunca günlük bin 500 haneye ...
Geleneksel Ramazan Etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Geleneksel Ramazan Etkinlikleri başladı
İbradı tıbbi aromatik bitkilerin merkezi olacak
YEREL HABERLER İbradı tıbbi aromatik bitkilerin merkezi olacak
Antalya’nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş Anıtı’nın rengi beyazlaştı Oksitlenme sebebiyle rengi açıldı
YEREL HABERLER Antalya’nın simgelerinden olan Ulusal Yükseliş ...
"Korona virüs kalp sağlığını etkiliyor"
YEREL HABERLER "Korona virüs kalp sağlığını etkiliyor"