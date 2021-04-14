Antalya'da iki çocuk babasının şüpheli ölümü

Antalya'nın Aksu ilçesinde arkadaşlarıyla uyuşturucu madde aldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Pınarlı Mahallesi Şehit Ahmet Kantarcı Caddesi'nde gerçekleşti. Arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Mustafa G. (35) eve gitmek için ayağa kalktığı anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mustafa G.'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa G.'nin ölümüyle ilgili savcılığın çalışması devam ediyor.

Kardeşini kaybeden ağabey Yaşar G., "On beş dakika önce birlikteydik. Arkadaşlarının yanına geldi. Burada madde almışlar. Biz isterdik ki birisi öldürsün ama böyle lanet bir şeyden ölmesi bizi yıktı. Lütfen bu olay gençlere örnek olsun, gençlerin bu illete bulaşmasını istemiyorum. Ben genç yaşta iki çocuk babası kardeşimi kaybettim" diye konuştu.

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