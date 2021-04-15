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Mart ayında yağış bereketi

DHA

Mart ayında yağış bereketi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE genelinde mart ayında yağışlar, normalin ve geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 33, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 9 artış oldu. Ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, ekstrem sıcaklık yaşanmadı. Mart ayında en düşük sıcaklık 23.1 dereceyle Erzurum'da, en yüksek 27.2 dereceyle Ceylanpınar'da görüldü. En fazla yağış 190 mm ile Rize'de, en az yağış 48 mm ile Şanlıurfa'da kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Değerlendirmesi ile 2021 Yılı Mart Ayı Sıcaklıklarının Analizi raporları hazırlandı. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle özellikle 2020 yılında yağışlarda ciddi oranda yaşanan azalmalar, su kaynaklarında kuraklık tehlikesi oluşturmuştu. Yağışlar 2021 yılının ocak ve şubat aylarında, 2020'deki gibi mevsim normallerinin altında, sıcaklıklar da mevsim normalleri üzerinde yaşandı. Mart ayındaki sevindirici verilere göre ise yurdun büyük bölümünde yağışlar ciddi oranda artış gösterdi. Türkiye geneli mart ayı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Mart ayı yağışı 79 mm oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 33, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 9 artış gerçekleşti.
BAZI İLLERDEKİ ARTIŞ YÜZDE 80'İ GEÇTİ
Yağışlar Muğla, Antalya ve Kırklareli'nin batı kesimleri, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde normaline göre yüzde 20'den fazla azalma gösterdi. Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, İzmir'in doğusu, Manisa, Konya, Kırşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Ağrı ve Erzurum çevreleri ile Van Gölü'nün güneyi ise normaline göre yüzde 80'den fazla artış gösterdi.
YAĞIŞLAR EN ÇOK RİZE, EN AZ ŞANLIURFA'DA
Yağışlı gün sayıları Muğla, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde 10 günün altında, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz sahil kesiminde yer yer 20 günün üzerine gerçekleşti. Mart ayında en fazla yağış 190 mm ile Rize'de, en az yağış 48 mm ile Şanlıurfa'da kaydedildi. Normaline göre en fazla azalma ise yüzde 33 ile Mardin'de gerçekleşti.
5 BÖLGEDE REKOR ARTIŞ
Marmara'da mart ayı yağışı 83.4 mm, normali 64 mm ve 2020 yılı mart ayı yağışı 43 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 30, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 94 arttı.
Ege'de mart ayı yağışı 81.6 mm, normali 64.8 mm ve 2020 yılı mart ayı yağışı 52.3 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 26, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 56 arttı.
Akdeniz'de mart ayı yağışı 83.7 mm, normali 70 mm ve 2020 yılı mart ayı yağışı 78 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 20, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 7 arttı.
İç Anadolu'da mart ayı yağışı 60.2 mm, normali 39.5 mm ve 2020 yılı mart ayı yağışı 38.8 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 52, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 55 arttı.
Karadeniz'de mart ayı yağışı 90 mm, normali 55.2 mm ve 2020 yılı mart ayı yağışı 49.4 mm. Yağışlar normaline yüzde 63, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 82 arttı.
Doğu Anadolu'da mart ayı yağışı 87.3 mm, normali 65.4 mm ve 2020 yılı mart ayı yağışı 112 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 34 artış, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 22 azaldı.
Güneydoğu'da mart ayı yağışı 65.6 mm, normali 76.2 mm ve 2020 yılı mart ayı yağışı 147.7 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 14, 2020 yılı mart ayına göre yüzde 56 azaldı.
EN SOĞUK ERZURUM, EN SICAK CEYLANPINAR
2021 yılı mart ayı sıcaklık analizine göre, ortalama sıcaklıklar Elmalı ve Nallıhan çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Alanya, Hakkari, Yüksekova ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde oldu. Yurdun diğer tüm bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Uzun yıllar mart ayı ortalama sıcaklığı 7.1 derece, geçen yıl 9.5 derece iken, 2021 mart ayında 7 derece oldu. Mart ayında en düşük sıcaklık eksi 23.1 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 27.2 derece ile Ceylanpınar'da tespit edildi.
SICAKLIKLAR DÜŞTÜ
Marmara'da ortalama sıcaklık, bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Mart ayı uzun yıllar ortalaması 7.8 derece iken, 2021 mart ayı 7.2 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 4.4 derece Gönen'de, en yüksek sıcaklık 22.7 derece Geyve'de yaşandı. Ege'de ortalama sıcaklık, tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Mart ayı uzun yıllar ortalaması 9.6 derece iken, 2021 mart ayı 8.9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 8.2 derece Tavşanlı'da, en yüksek 24.1 derece Aydın ve Nazilli'de gerçekleşti.
Akdeniz'de ortalama sıcaklık, Alanya çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, Elmalı çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Mart ayı uzun yıllar ortalaması 11 derece iken, 2021 mart ayı 11.2 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık eksi 8.3 derece Göksun'da, en yüksek 26 derece Gazipaşa'da yaşandı.
İç Anadolu'da ortalama sıcaklıklar, tamamında mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Mart ayı uzun yıllar ortalaması 4.7 derece iken, 2021 mart ayı 4 dereceye düştü. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 12.5 derece Kangal'da, en yüksek 22.8 derece Çumra'da yaşandı.
Karadeniz'de ortalama sıcaklık, Nallıhan çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Mart ayı uzun yıllar ortalaması 6.4 derece iken, 2021 mart ayı 6 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık eksi 12.6 derece Çorum'da, en yüksek 24.3 derece Bartın'da gerçekleşti.
Doğu Anadolu'da ortalama sıcaklık, Hakkari ve Yüksekova çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Mart ayı uzun yıllar ortalaması 1.9 derece iken, 2021 mart ayı 3.1 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık eksi 23.1 derece Erzurum'da, en yüksek 20.3 derece Iğdır'da tespit edildi.
Güneydoğu Anadolu'da ortalama sıcaklık, Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Mart ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 9.8 derece iken, 2021 mart ayı 10.3 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık eksi 3.5 derece Batman'da, en yüksek 27.2 derece Ceylanpınar'da yaşandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-15 09:45:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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