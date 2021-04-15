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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk ve tek obua profesöründen özel konser

İHA

Türkiye’nin ilk ve tek obua profesöründen özel konser

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sezer, Bilkent Senfoni Orkestrasının konser kaydında görev aldı. Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Şendil, sanata katkılarından dolayı Sezer’e teşekkür belgesi verdi.

Türkiye’nin ilk ve tek obua profesörü olan Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Üflemeli Çalgılar Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Sezer, Bilkent Üniversitesinin daveti üzerine, Bilkent Senfoni Orkestrasının 8 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirdiği konser kaydında solist olarak görev aldı. Prof. Dr. Ayşe Sezer, konserde ünlü Alman besteci Bach’ın obua ve keman için yazılmış olan Re Minör Konçertosu’nu icra etti. Prof. Dr. Ayşe Sezer’e kemanda ise Bilkent Senfoni Orkestrası üyesi Nil Cetiz eşlik etti.

“Geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor”
Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Attila Kadri Şendil, sanata katkılarından dolayı Prof. Dr. Ayşe Sezer’e teşekkür belgesi verdi. Prof. Dr. Şendil, Türkiye’nin tek obua profesörüne sahip olmanın Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı için bir şans olduğunu vurguladı. Obuanın keman ve piyanoya göre daha az bilinmesine karşın, orkestraların en önemli enstrümanlarından biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kadri Şendil, “Konservaktuvarımızda Prof. Dr. Ayşe Sezer hocamızın destekleri ile geleceğin obua sanatçılarını yetiştiriyoruz” diye konuştu.

“Sağlık nedeniyle başladı”
Alanında tek olan Prof. Dr. Ayşe Sezer, obuaya başlama sürecini anlattı. Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öncelikle bale bölümüne girdiğini anlatan Prof. Dr. Ayşe Sezer, “Sırtımda skolyoz teşhisi konunca baleyi bırakmak zorunda kaldım. Hocalarım müzik kulağımın çok iyi olduğunu belirterek, müzik bölümüne geçmem için ısrar ettiler. Müzik bölümüne girdiğimde obuayı tanımıyordum. Fiziksel uygunluk, dudak ve parmak yapım nedeniyle hocalarım benim için obuayı seçti. Bundan sonraki süreçte ise obua her zaman hayatımın merkezinde oldu” ifadelerini kullandı. Obua alanında çok başarılı öğrenciler yetiştirdiğini anlatan Prof. Dr. Ayşe Sezer, “Mezun öğrecilerimizin birçoğu Türkiye’nin farklı illerinde devlet ve senfoni orkestralarında aktif görev yapıyor” diye konuştu.

“Yurt dışına konserler veriyor”
Müzik eğitimine 1984 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başlayan Prof. Dr. Ayşe Sezer, kariyer süresince Almanya’da bulunduğu yıllarda Duisburger Philharmoniker ve Philharmonisches Orchester Hagen’da sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı. Almanya'nın Wuppertal Senfoni, Gürzenic Senfoni Köln, Flarmonia Hungarica ve Deutsche Kammer Akademi Neuss gibi orkestralarında da misafir sanatçı olarak sahne aldı. Prof. Dr. Sezer ayrıca Japonya, İsviçre, İtalya, İspanya, Güney Kore, Almanya, Macaristan ve Brezilya gibi ülkelerde festivallere katılarak konserler verdi.

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