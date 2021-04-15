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'Japon balığına güzellik katan renkli topaklar, aslında bir çeşit ur'

DHA

'Japon balığına güzellik katan renkli topaklar, aslında bir çeşit ur'


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde, geçen yıl akvaryum balığı üretiminde ilk defa 1 milyon rakamı aşıldı. Üretimin 600 binini Japon balıkları oluşturuyor. Enstitü Müdürü Serkan Erkan, Japon balıklarına güzellik katan kafalarındaki kırmızı ve sarı topakların, aslında bir ur olduğunu, balığın sağlığına olumsuz etkisi olmadığını söyledi.
Türkiye'ye birçoğu yurt dışından ithal edilen akvaryum balıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nce, Antalya'daki merkezde 2000'li yılların başından bu yana üretiliyor. 2020 yılı akvaryum balığı üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. 2020 yılında 600 bini Japon balık türleri olmak üzere toplam 25 çeşit akvaryum balığı üretim miktarı 1 milyon adedi aştı.
'İTHAL EDİLEN BALIKLAR ARTIK ÜRETİLİYOR'
Enstitü Müdürü Serkan Erkan, 2000'li yılların başından itibaren başta Japon balığı olmak üzere akvaryum balıklarının üretimini yaptıklarını belirterek, "Önceden bu balıklar Singapur, Çin gibi Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere ithal ediliyordu. Antalya'da iklim şartları müsait ve büyütme periyodu çok fazla, mart ayından kasıma kadar olduğu için bu işin yapılabilirliği üzerine 2000 yılında çalışma başlatıldı. Sonra bunu geliştirdik. Şu an Antalya'da özel sektör olarak da irili ufaklı 20'nin üzerinde özel balık üreticisi var. Türkiye'nin de dört bir yanına satış yapıyorlar" diye konuştu.
'2020'DE 1 MİLYONU AŞTI'
Enstitü olarak 1 milyon rakamlarına rahatlıkla ulaşabildiklerini anlatan Erkan, en büyük payı ise Japon balığı türlerinin oluşturduğunu açıkladı. Erkan, "Çünkü piyasada en çok tüketilen bu, çok seviliyor. Yurtdışından getirmeye gerek yok. Biz bunu Antalya'da yarı kontrollü yöntemle rahatlıkla üretebiliyoruz. Yaklaşık 1000 Japon balığından 800 bin kadar yavru alabiliyoruz. Bu yıl akvaryum balığı üretiminde 1 milyon rakamının üzerine çıktık. Enstitüde hiç görülmemiş bir rakam" dedi.
600 BİNİ JAPON BALIĞI
Üretimlerinin piyasadaki total ekonomi döngüsünün ise 5-6 milyon TL gibi rakamlara ulaşabildiğini belirten Serkan Erkan, "Çünkü biz toptan ve devletin belirlediği belli fiyat bareminden satıyoruz. Fakat piyasada çok yüksek rakamlara çıkıyor. 1 milyonun üstündeki akvaryum balıklarının 600 bin civarı Japon balıklarından oluşuyor. Japon balığının sekiz çeşidi var. Bunlar akvaryum camiasında kullanılan isimleriyle bebek yüz, teleskop göz, altın baş, oranda, ryukin gibi türler" diye konuştu.
'GÜZELLİĞİ KATAN BİR UR'
Kafalarındaki dikkat çekici sarı ve kırmızı renkte topak bir kitlenin ise aslında bir ur olduğunu belirten Erkan, şunları söyledi:
"Fakat bu akvaryumda balığa çok güzel görsellik sağlıyor. Yıllarca bunların genleriyle oynanması sonucunda elde edilmiş bir tür, aslında bir sazan türüdür Japon balığı. Başındaki ur balığa güzellik katıyor ve tercih ediliyor. Balığın beslenmesi, büyümesi açısından hiçbir olumsuz etkisi yok. Sadece balığı biraz daha hantallaştırıyor. Japon balığı çok zor yüzen bir balık akvaryumda, dış ortamda zaten fazla hayatta kalabilme şansı yok. Akvaryum ortamında 20 yıla kadar yaşadığı da görülmüş"DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-04-15 11:25:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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