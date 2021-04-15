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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevreci Komşu Kart 5 yaşında

İHA

Çevreci Komşu Kart 5 yaşında

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ın 5’inci yıldönümü dolayısıyla projede görev alan ekiplerle bir araya geldi, “Ne mutlu bize ki, hayatımızı değiştiren, ülkemizi geliştiren ve çok güzel şeylere vesile olan bir projenin içinde beraber çalıştık” dedi.

Ümit Uysal, nisan ayında 5’inci yılını kutlayan Çevreci Komşu Kart projesinde görev alan ekiplerle Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya geldi. Başkan Uysal, konuşmasında, dünyada fikirden daha değerli bir şeyin olmadığını söyledi. Doğru fikirlerin emekle buluştuğu anda müthiş çalışmaların ortaya çıkacağını belirten Başkan Uysal, “İşte Çevreci Komşu Kart projemizle, Türkiye’mizin ufkunu açtık. Başka projelerin geliştirilmesine vesile olduk” dedi.

“Ormanları kesilmekten kurtardık”
Türkiye’de bugün 30 civarında belediyede projenin farklı biçimlerle uygulandığını dile getiren Başkan Uysal, “Çevreci Komşu Kart’la, Türkiye’mizin çevresinin daha temiz kalmasına vesile olduk. Çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı ülkemizi, gelecek nesillere bir miktar daha temiz emanet etme başarısı gösterdik. Ormanlarımızın kesilmesine, harcanmasına set çektik. İnsanlarımızın aile bütçesine katkıda bulunduk. Yoksul öğrencilerimizin katkı alabilmesine, yolumuzun, sokağımızın çok daha temiz kalmasına çok büyük katkıda bulunduk” dedi.

“Ne mutlu bize”
Çevreci Komşu Kart projesinin Türkiye’nin doğal kaynaklarını korunmasına vakfedilmiş çok değerli bir çaba olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Ne mutlu bize ki, hayatımızı değiştiren, ülkemizi geliştiren ve çok güzel şeylere vesile olan harika bir projenin içinde beraber çalıştık” dedi. Başkan Uysal konuşmasının ardından Çevreci Komşu Kart projesinin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla tüm proje çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

“5 yılda 5 milyon TL”
Muratpaşa Belediyesi’nin 5’inci yılını kutlayan Çevreci Komşu Kart projesi, nisan 2016’da iki mahallede pilot çalışma olarak başladı. Kısa sürede tüm ilçede uygulanmaya başlanan projeyle 5 yıl içinde yaklaşık 16 milyon 113 bin kilogram nitelikli atık evlerden toplandı. Muratpaşa sakinleri, atmayıp biriktirdikleri cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan nitelikli atıklarla tam 5 milyon 190 bin lira kazandı.

“Nakit olarak da çekilebiliyor”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin de temelini oluşturan Türkiye’nin ilk ve tek ödüllü geri dönüşüm proje Çevreci Komşu Kart’ta yeni yılla birlikte yepyeni bir dönemde başladı. Geçmiş yıllarda sadece anlaşmalı market ve fırınlarda kullanabilen Çevreci Komşu Kart, yeni yılda ‘para kart’ özelliği kazandı. Yeni dönemde, Çevreci Komşu Kart artık üye iş yeri sınırı olmadan kredi kartı pos cihazı olan her yerde kullanılır hale geldi. Bununla birlikte çevreci puanları, herhangi bir bankamatikten nakit olarak da çekmek de yeni dönemde mümkün hale geldi.

Yılın üç aylık döneminde para kart özellikle 10 bin 357 kart sahiplerine ulaştırılırken bunlardan 7 bin 706’sı aktif hale getirildi.

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