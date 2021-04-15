Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi

DHA

Öldürülen iş insanının ailesinin avukatı: Cinayet gasp amacıyla işlendi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, alacak -verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada Harun Algül'ü (36) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılanan Serdar Can'ın, cinayeti gasp amacıyla işlediği iddia edildi. Şikayetçi avukatı Gencay Koç, "Yağma suçuna teşebbüs olduğu yönünde suç duyurusunda bulunduk ama şikayetimiz havada kaldı" dedi.
Olay, geçen yıl 5 Haziran akşamı, Korkuteli ilçesine bağlı Bayat Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Can ve Aydın Eser, iddiaya göre borçalacak meselesini konuşmak için Harun Algül ile M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna gitti. Burada çıkan kavgada Harun Algül, av tüfeğiyle göğsünden ve bacağından vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Serdar Can ve Aydın Eser, bir süre sonra yakalanarak, gözaltına alındı. İkili, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
'MAKTULÜ TANIMAM'
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddaname Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanıklardan Serdar Can, maktulün yaşanan arbedede tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğunu, ölen Harun Algül'ü tanımadığını ve bir alış verişi olmadığını öne sürdü. Serdar Can, ifadesinde şunları söyledi:
"Aydın Eser arkadaşımdır. Maktul Harun Algül'ü tanımam. Olay günü Aydın Eser ve A.A. ile birlikte M.Ö.'nün ortak olduğu soğuk hava deposuna alacağımı almak için gittik. M.Ö. orada değildi. Depodaki M.B. isimli şahıs bize silah doğrultarak, 'Hiçbir yere gitmeyeceksiniz' dedikten sonra telefonda konuştuğu kişiye, 'Bunları rehin aldım. Çabuk gelin buraya' dediğini duydum. Sonra arabalarımızın anahtarlarını aldı. Bir süre sonra ortam sakinleşti ve M.B. isimli kişi bizden özür diledi. Sohbet etmeye başladık. Sonra M.Ö. ile birlikte 5-6 kişi geldi ve Aydın Eser'e saldırdı. M.B. isimli şahıs silahını alarak yeniden yanımıza geldi. Ben de aracımdaki av tüfeğini aldım ve korkutmak için havaya bir el ateş ettim. M.Ö. tüfeğin üstüne atladı. Tüfeği çekiştirirken tüfek yine patladı ve Harun Algül'ün vurulduğunu gördüm. Sonrasında olay yerinden kaçtım."
'YÜZÜME YUMRUK ATTI'
Aydın Eser ise ifadesinde, Harun Algül'ün M.Ö. ile birlikte olay yerine geldiğini belirterek, "Maktul bize 'Siz kimsiniz benim depoma geliyorsunuz?' diyerek yüzüme yumruk attı. Yere düştüm. Daha sonra birkaç kişi daha bana vurdu. Yerden kalkmaya çalışırken maktul Harun Algül, çay demliğini şakak bölgeme fırlattı. O sırada M.B. isimli şahıs silahla üzerime doğru geldi ve 2-3 el silah sesi duydum. Ama kimin ateş ettiğini görmedim. Harun Algül'ün yere düştüğünü gördüm. Bu sırada M.Ö. ile Serdar Can tüfeği çekiştiriyordu. Tüfek yine patladı. Sonrasında Serdar Can ile birlikte olay yerinden uzaklaştık" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmalarda, Aydın Eser tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, son duruşmaya, Serdar Can tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Aydın Eser ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşma eksiklerin tamamlanması için 17 Mayıs'a ertelendi.
'SANIKLAR HAZIRLIKLI GELMİŞ'
Duruşma sonrası açıklama yapan şikayetçi avukatı Gencay Koç, olayın olduğu tarihte soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin dikkate alınmadığını söyledi. Sanıkların olay yerine hazırlıklı olarak, tüfek ve iki araçla geldiklerine dikkati çeken avukat Koç, "Sanıkların bir tasarı içerisinde hareket ettikleri ortadadır. Olay olduğunda, sıcağı sıcağına sanıklar hakkında 'yağma' suçuna teşebbüs açısından suç duyurusunda bulunduk, ancak tahkikat genişletilmemiştir. Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin şikayet dilekçemize olumlu veya olumsuz bir cevap vermemiştir. Şikayetimiz havada kalmıştır" diye konuştu.
Davanın 1 yılın sonunda açılabildiğine dikkati çeken avukat Gencay Koç, "Kısıtlama kararı alınmış ve dosyaya erişimimiz engellenmiştir. Kısıtlama kararına yaptığımız itiraz sonucunda dava ancak açılabilmiştir. Dosyaya da dava açıldıktan sonra vakıf olabildik. Şu an yargılama devam ediyor. Gerçeklerin elbette ortaya çıkacağına inanıyoruz" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-04-15 12:09:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’e 9 semt pazarı
YEREL HABERLER Kepez’e 9 semt pazarı
Çevreci Komşu Kart 5 yaşında
YEREL HABERLER Çevreci Komşu Kart 5 yaşında
'Japon balığına güzellik katan renkli topaklar, aslında bir çeşit ur'
YEREL HABERLER 'Japon balığına güzellik katan renkli topaklar, ...
Türkiye’nin ilk ve tek obua profesöründen özel konser
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk ve tek obua profesöründen özel konser
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kemer-Elmalı etabı başladı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ...
Tanesi 80 lira olan karpuz dilimle satılıyor
YEREL HABERLER Tanesi 80 lira olan karpuz dilimle satılıyor
Mart ayında yağış bereketi
YEREL HABERLER Mart ayında yağış bereketi
Aslan balıkları falezlerin habitatını değiştirdi
YEREL HABERLER Aslan balıkları falezlerin habitatını değiştirdi
Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü Saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarında iki turist badminton oynadı
YEREL HABERLER Antalya'da sokaklar ıssızlığa büründü Saat 19.00'da ...
Antalya'da iki çocuk babasının şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Antalya'da iki çocuk babasının şüpheli ölümü
Antalyasporlu genç hentbolcu A Milli Takım'a davet edildi
YEREL HABERLER Antalyasporlu genç hentbolcu A Milli Takım'a davet ...
Kamyonetin arkasında tutunan patenli gençler ölüme davetiye çıkardı
YEREL HABERLER Kamyonetin arkasında tutunan patenli gençler ölüme ...
Antalya’da ‘pes’ dedirten olay: Geldi, çaldı, bindi, gitti Otoparkta gözüne kestirdiği bisikleti böyle çaldı
YEREL HABERLER Antalya’da ‘pes’ dedirten olay: Geldi, çaldı, bindi, ...
Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı; 5 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı; 5 gözaltı
AKTOB Başkanı Yağcı: "Turizme sağlanacak destek, ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı olacak"
YEREL HABERLER AKTOB Başkanı Yağcı: "Turizme sağlanacak destek, ...
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza ...
56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Alanya-Kemer etabını Mark Cavendish kazandı
YEREL HABERLER 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ...
Antalya’da uzun namlulu silahla filme çekmek isteyen gençler onlarca polisi peşine taktı Kısa sürede yakalanan 8 genç gözaltına alınırken silaha ise el konuldu
YEREL HABERLER Antalya’da uzun namlulu silahla filme çekmek isteyen ...
Antalya’da tarihi mezarlar tahrip ediliyor
YEREL HABERLER Antalya’da tarihi mezarlar tahrip ediliyor
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza 
YEREL HABERLER 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kaza 
Antalya’yı 23 Nisan coşkusu saracak
YEREL HABERLER Antalya’yı 23 Nisan coşkusu saracak
TUR 2021'in dördüncü etabının startı verildi (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TUR 2021'in dördüncü etabının startı verildi (EK ...
Sosyal medyada gezindiği için babasının kızdığı gençten 3 gündür haber alınamıyor Baba Vedat Doğdu: “Sosyal medyada gezindiğini görünce kızdım ve 2 tokat attım” “Keşke şu an yanımda olsa da ona sarılıp gözünden öpsem”
YEREL HABERLER Sosyal medyada gezindiği için babasının kızdığı ...
TSYD'den Vali Yazıcı'ya ziyaret
YEREL HABERLER TSYD'den Vali Yazıcı'ya ziyaret