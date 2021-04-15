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Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında

DHA

Antalyaspor 4 eksikle Çaykur Rizespor sınavında


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) Süper Lig'in 35'inci haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fraport TAV Antalyaspor'da 4 oyuncu sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek.
Kırmızı beyazlı ekip ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 20, toplamda ise 25'inci kez birbirlerine rakip olacak. İki takım ilk kez 1986-1987 sezonunda Süper Lig'de birbirlerine rakip olurken, kırmızı beyazlılar sahadan Adnan Gülek ve Bekir Kahraman'ın attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Antalyaspor, oynanan toplam 24 maçta ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, birbirlerine rakip oldukları 24 maçın 19'unu Süper Lig'de, 2'sini TFF 1. Lig'de oynadı. İki takım 3 kez de hazırlık maçında karşılaştı. Oynanan 19 Süper Lig maçında ise, kırmızı beyazlı takım 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
İÇ SAHADA ANTALYA ÜSTÜN
Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında Antalya'da oynanan maçlarda Akdeniz temsilcisinin üstünlüğü göze çarpıyor. Kırmızı beyazlı takım Antalya'da oynanan 12 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı.
EN FAZLA 6 GOL ATILDI
Antalyaspor ile Çaykur Rizespor´un birbirleriyle oynadıkları maçlarda en fazla 6 gol atıldı. 2 kez 6 golün atıldığı bu maçları Çaykur Rizespor kazandı. 2002-2003 ve 2015-2016 yıllarında Rize'de oynanan maçlarda, Karadeniz temsilcisi sahadan 5-1'lik skorlarla galip ayrıldı. Oynanan bu 2 maç aynı zamanda iki takım arasında oynanan mücadeleler içerisinde alınan en farklı skor olarak da kayıtlara geçti.
EN ÇOK 2-1 BİTTİ
Kırmızı beyazlılar ile Çaykur Rizespor arasında oynanan toplam 24 maçta 8 kez 2-1'lik skor alındı. Kırmızı beyazlılar ile Karadeniz ekibi arasında 3'er kez 1-1 ve 2-2'lik, 2'şer kez 1-0, 2-0, 3-1 ve 5-1'lik sonuçlar ortaya çıktı. İki ekip arasında 1'er maçta da 0-0 ve 3-0'lık skorlar alındı.
RİZESPOR 36 GOL ATTI
Fraport TAV Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 24 maçta taraftarlar toplam 70 gole tanık oldu. Antalyaspor, rakibine 34 gol atma başarısı elde ederken, Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ise kırmızı beyazlılara 36 golle karşılık verdi.
4 OYUNCU SAKAT, 6 İSİM KART SINIRINDA
Antalyaspor'da zorlu maç öncesi 4 oyuncu sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy ve Sam sakatlıklarından dolayı sahadaki yerini alamayacak. Hafif sakatlıkları bulunan ve yapılan son antrenmana katılan Ufuk, Hakan Özmert, Ersan Adem Gülüm ve Orgill ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi halinde Çaykur Rizespor maçında sahadaki yerini alabilecek.
Öte yandan Antalyaspor'da Hakan Özmert, Veysel Sarı, Amilton, Kudryashov, Eren Albayrak ve Bünyamin Balcı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.
Fraport TAV Antalyaspor´un muhtemel ilk 11´i şu şekilde:
"Boffin, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Naldo, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Amilton, Serdar Gürler, Podolski."
SAKAT Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Sam
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-04-15 12:20:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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