1 milyon 500 bin liralık oto korkuluk yenilemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla sorumluluğunda bulunan caddelerde eksik ve deforme olan oto korkulukları yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, sorumluluğunda bulunan cadde, kavşak, köprü ve sokaklarda, yolyaya güvenliğinin sağlanması amacıyla oto korkuluklara yönelik bakım ve onarım çalışması başlattı.

Fen İşleri ekipleri, caddelerde ihtiyaç olan bölgelere yeni oto korkuluklar monte ederken, mevcut oto korkulukların kazalar nedeniyle bozulan bölümlerini de onarıyor. Çalışma kapsamında 1 milyon 500 bin lira yatırım maliyetiyle yaklaşık 4 kilometrelik oto korkuluk bariyer bakımonarım ve yeni oto korkuluk imalatı yapılması planlanıyor.

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