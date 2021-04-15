İş yerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir mobilya mağazasında elektrik panosundaki patlamayla birlikte çıkan yangında döşeme ustası Bülent Yaman (42) hayatını kaybetti. Yaman'ın, dumandan zehirlenerek öldüğü değerlendiriliyor.
Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi Perge Bulvarı´nda, 2 katı zemin seviyesinin altında bulunan 5 katlı iş yerinde dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundaki patlamayla birlikte çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alarmın çalması üzerine iş yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale etti. Duman nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler, yoğun çabayla yangını kontrol altına alarak söndürdü.
İş yerindeki dumanın tahliyesinin ardından içeride inceleme yapan ekipler, ikinci kat koridorda Bülent Yaman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Atölye bölümünde döşemeci olarak çalışan, dumandan zehirlenerek yaşamanı yitirdiği değerlendirilen Bülent Yaman´ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-04-15 13:14:23
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