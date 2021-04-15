CK Müşteri Hizmet Merkezleri çalışma saatleri değişti

Covid19 salgını vakalarındaki artış nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında Türkiye genelinde kısmi kapanmaya gidilirken CK Enerji Akdeniz Elektrik de Müşteri Hizmet Merkezleri'nin (MÜHİM) çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının 19.0005.00 olarak açıklanmasının ardından CK Enerji Akdeniz Elektrik de 15 Nisan Perşembe gününden itibaren tüm MÜHİM’lerde çalışma saatlerini 08.0017.00 olarak belirledi.



“Önlemler taviz vermeden devam ediyor”

Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid19 salgınına karşı çalışanları ve müşterinin güvenliği için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarını uygulamaya devam eden CK Enerji Akdeniz Elektrik, genel müdürlük, tüm şirket binaları ve MÜHİM’leri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Maske, mesafe kuralları başta olmak üzere Covid19 ile mücadele kapsamında tüm kuralları hassasiyet ile uygulamaya devam eden CK Enerji Akdeniz Elektrik, Antalya, Isparta ve Burdur’da görevli tedarik şirketi olarak 2 milyona yakın müşteriye hizmet veriyor.



“Evde kal, işlemlerini evden yap”

Aşı uygulamalarına rağmen pandeminin etkisinin hala sürdüğünü ifade eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Müşterilerimiz fatura ödemeleri için dışarıya çıkarak Müşteri Hizmet Merkezlerimize gelmeye devam ediyor. Bu merkezlerimizin yanı sıra müşterilerimizin evlerinden birkaç dakika gibi kısa bir sürede işlemlerini yapabileceklerini bir kez daha anımsatmak isterim. Müşterilerimiz fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankaları üzerinden güvenli ve kolayca yapabilme imkanına sahipler. Otomatik ödeme talimatları bulunmayanlar da ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yapabilir. Ckakdeniz internet sitemizden ve CK Enerji mobil uygulamamızı kullanarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme mümkün. Müşterilerimize yine ‘evde kal işlemlerini evden yap’ diye seslenmek istiyoruz” diye konuştu.

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