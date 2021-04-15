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(Özel) Nisan ve Mayıs rezervasyonları iptal olan Rus turistler Türkiye hayalinden vazgeçmiyor Rezervasyonu olan Rus turistler ileri bir tarihe plan yapmaya başladı Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca: “Rus turistler rezervasyonlarını iptal etmekten çok ötelemek istiyorlar”

İHA

(Özel) Nisan ve Mayıs rezervasyonları iptal olan Rus turistler Türkiye hayalinden vazgeçmiyor Rezervasyonu olan Rus turistler ileri bir tarihe plan yapmaya başladı Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca: “Rus turistler rezervasyonlarını iptal etmekten çok ötelemek istiyorlar”

Rusya’nın Türkiye’ye yönelik aldığı seyahat kısıtlamasını ve iptal edilen rezervasyonları değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Bu kısıtlama kararı hiç planlamalarımızda yoktu. Ülkemize en çok turist Rusya’dan geliyor. Rusya’nın böyle bir karar alması bütün hesapları alt üst etti. Rus turistler rezervasyonlarını iptal etmekten çok ötelemek istiyorlar” dedi.
Rusya’nın Türkiye’ye yönelik aldığı seyahat kısıtlamasının yankıları devam ediyor. Alınan kısıtlama nedeni ile Nisan ve Mayıs döneminde tatil planları olan Rus turistler tatillerini ya ertelediler ya da ileri bir tarihe almaya başladı. Alınan kararı değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Pazartesi günü alınan bu karardan sonra Rus Turizm Birliği bir açıklama yaparak Nisan ve Mayıs ayında yaklaşık 500 bin rezervasyonun olduğunu duyurmuştu. Şimdi bu bizim tek amacımız bunları iptalden daha çok ötelemek istiyoruz. Amacımız iptallerinin önüne geçmek. Bu kısıtlama kararı hiç planlamalarımızda yoktu. Ülkemize en çok turist Rusya’dan geliyordu. Rusya’nın böyle bir karar alması bütün hesapları alt üst etti. Kısa çalışması dönemi bitmişti bizde yavaş yavaş tesislerimizi açmıştık. Bunlar Rus odaklı açılan tesislerdi. Bunların ne olacağı belli değil. Var olan tesislerdeki doluluklar düştü. Sadece dönüş var. Gelen yok” dedi.

"Bu karardan bir an önce vazgeçilmesi her iki taraf için de çok iyi olacak"
Koronavirüs önlemlerinin en üst düzeyde olduğunu belirten Atmaca, “Eğer bu kısıtlama kararı sadece vaka artışı nedeni ile alındı ise bizim aldığımız önlemleri gördükten sonra bu kararın bir anlamı kalmayacak. Geçen yıl bu şehre 2 milyona yakın Rus geldi. Otellerde çok vakalar olmadı. Bir tane Rus vatandaşı ölmedi. Sertifikalarımız dünyaya örnek oldu. Birçok alanda aldığımız Covid önlemler dünyanın birçok ülkesinden öne çıkardı. Bu karardan bir an önce vazgeçilmesi her iki taraf için de çok iyi olacak. Rusların çok sevdiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu kararın gözden geçirilmesini istiyoruz. Uçuş yasakların kalkmasını bekliyoruz” diye konuştu.
Alınan yeni kararların vakaların düşmesinde etkili olacağını belirten Atmaca, “Vakaların bu kadar artması tahmin edilmeyen bir şeydi. Çevremde gördüğüm kişilerin her türlü önlemi aldığını görüyorum. Bu sayıların düşmesi lazım. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Bir taraftan da ekonominin devam etmesi lazım. 2019 yılında rekor ile kapatmamızın ardından geçen yıl tam sezona başlamak üzereyken bu virüs ile karşılaştık. 1 yıldır hiç açmayan tesisler var. Çalışamayan personellerimiz var. Bir an önce eski günlerimize dönmek lazım” dedi.

"“Rus turistler rezervasyonlarını iptal etmekten çok ötelemek istiyorlar"
Rus turistlerin tatillerini iptalden çok ileri tarihe almak istediklerini belirten Atmaca, “Rus turistler rezervasyonlarını iptal etmekten çok ötelemek istiyorlar. İptalin geri dönüşü daha zor ama ötelemek daha kolay. Nisan ve Mayıs’ta gelemeyen turisti en azından 1 Haziran sonrasına atabilirken daha iyi olacak. Tur operatörlerinin bu yönde çalışmaları başladı. Biz de onlara destek veriyoruz. Biz geçen yıl dünyaya örnek olacak Güvenli Turizm Sertifikası oluşturduk. Bunda da çok başarılı olduk. 135 maddeye çıktığımı program şuanda 160 oldu. Çok ciddi denetleniyoruz. Turistler geçen yıl alınan önlemlerden ötürü çok mutlu ayrıldı. Bugün bir uçağın gelmemesi demek 54 farklı sektörün iş yapamaması demektir. Turizm artık bir milli dava haline geldi. Kısıtlamanın kalkmasını, Avrupa’da seyahat yasaklarının kalkmasını umutla bekliyoruz. Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Devletimizin de bize destek vermesi lazım. 18 aydır yürümeyen çalışmayan bir sektör var” sözlerine yer verdi” açıklamasını yaptı.
32 yıldır yurt dışında yaşadığını ve sürekli tatile geldiğini belirten Önder Açıl, “Sürekli Türkiye’ye tatile geliyorum. Bu kez de Antalya’yı seçtim. Covid önlemleri üç aşağı beş yukarı hemen hemen her yerde aynı. Türkiye havalimanlarında olsun otellere girişlerde olsun ciddi önlemler alıyor. Türkiye’nin Covid açısından güvenli olduğunu düşünüyorum. Her şey otelde var. Dışarı çıkmanızı da gerek yok. Turizmde dünyada önde de geliyorum. Biz ülke olarak bu virüsten alnımızın akı ile çıkacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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