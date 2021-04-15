Yabancılara konut satışında İstanbul ve Antalya'da mart rekoru



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)İSTANBUL ve Antalya'da mart ayında yabancılara konut satışında yüzde 40-50'lere varan artış görüldü. Ocak-Mart dönemi satış toplamında ise geçen yıla göre düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı ve Ocak-Mart ayları 3 aylık toplam konut satış istatistik verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artarak, 111 bin 241 oldu. İstanbul 22 bin 7 konut satışı ve yüzde 19.8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 3 konut satışı ve yüzde 9.9 pay ile Ankara, 6 bin 636 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 16 konut ile Hakkari ve 52 konut ile Tunceli oldu.

OCAK-MART TOPLAM SATIŞ

Ocak-Mart döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.9 azalışla 263 bin 50 olarak gerçekleşti. İpotekli konut satışı yüzde 63.5 azalışla 47 bin 216, diğer satış türleri ise yüzde 1.9 artışla 215 bin 843 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 25.2 azalışla 80 bin 370, ikinci el konut satışları ise yüzde 21.8 azalışla 182 bin 680 olarak gerçekleşti.

ANTALYA'DA SATIŞLAR DÜŞTÜ

Antalya'da mart ayındaki konut satışı 5 bin 268, Ocak-Mart üç aylık toplam satış ise 11 bin 980 oldu. Geçen yılın mart ayına göre yüzde 1.1, üç aylık dönemde ise yüzde 36.7 oranlarında düşüş yaşandı. 11 bin 980 konut satışının 1843'ünü ipotekli satışlar oluştururken, 343'ü ilk, 1500'ü ikinci el satışlar olarak gerçekleşti. Toplam satışın 3 bin 182'sini ilk satışlar, 8 bin 798'ini ikinci el satışlar oluşturdu.

YABANCILARA SATIŞTA YÜZDE 39.9 ARTIŞ

Mart ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 39.9 arttı. Yabancılara toplamda 4 bin 248 konut satışı yapıldı. Yabancılara konut satışında İstanbul ilk, Antalya ikinci sırada yer aldı. Mart ayında İstanbul 2 bin 119, Antalya 889 konut satışıyla yabancıların en çok tercih ettiği iki il oldu. Yabancıların en çok konut satın aldığı diğer iller Ankara (252), Mersin (184), Yalova (129), Sakarya (76), Bursa ve Samsun (70'er), Muğla (66), İzmir (58) olarak sıralandı. İstanbul'da geçen yılın mart ayına göre yüzde 40, Antalya'da yüzde 52 oranında artış görüldü.

ÜÇ AYLIK SATIŞLAR DÜŞTÜ

Ocak-Mart üç aylık dönemde ise Türkiye genelinde yabancılara toplam konut satışı 9 bin 887 oldu. Rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 azaldı. Üç aylık dönemde İstanbul 5 bin 24 konutla ilk sırada, Antalya 1884 konutla ikinci sırada yer alıyor. Geçen yılın ilk üç aylık dönemine göre İstanbul'da yüzde 6.6 düşüş, Antalya'da ise yüzde 12.5 düşüş gerçekleşti. Yabancılara ilk üç ayda en çok konut satışı yapılan diğer iller şöyle sıralandı: Ankara 642, Mersin 453, Yalova 263, Bursa 205, Samsun 190, Muğla 160, İzmir 177, Sakarya 142 adet.

İRANLILAR İLK SIRADA

Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 663 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 644 konut ile Irak, 419 konut ile Rusya Federasyonu, 302 konut ile Afganistan ve 166 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi. Üç aylık toplama bakıldığında ise İran vatandaşları 1599, Irak 1461, Rusya 938, Afganistan 700, Kazakistan vatandaşları 354 konut olarak sıralandı.

İRANLILARIN NEVRUZ DÖNEMİ

GYODER, INDER gibi sektörel kuruluşların üyesi de olan Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, mart ayındaki yabancılara konut satışındaki rekor artışın sebebini, Nevruz dönemi ve İranlıların bu süreçte Türkiye'ye yoğun ilgisine bağladı. Nevruz bayramının İranlıların Türkiye'ye geldiği en yoğun dönem olduğunu belirten Özgün, "Zaten en çok satış yapılan uyruklara bakıldığında İranlılar ilk sırada. Havanın ısınmasıyla birlikte turizmde de hareketlilik başlamıştı. Rusya örneğinde olduğu gibi yurtdışında yaşayan Türkler de havaların ısınmasıyla birlikte konut alımına başladı" dedi.

NİSAN-MAYISTA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Döviz kurundaki artışlar ve demir-çimento gibi ürünlerin maliyet artışının konut fiyatlarına henüz yansıtılmamış olmamasının da alım gücünü artırdığına işaret eden Özgün, ancak yılın ikinci yarısında maliyetlerin fiyatlara yansıtılması ve konut fiyatlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Özgün, ramazan ayı ve pandemi nedeniyle hem Türkiye hem de birçok ülkede yeniden yoğun kısıtlama kararlarının alınıyor olmasının ise nisan-mayıs ayları için satışlarda düşüşe yol açacağını, ancak diğer aylarda buradaki açığın kapatılabileceğini sözlerine ekledi.

DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-04-15 15:29:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.