56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Kemer-Elmalı etabını Jose Manuel Diaz Gallego kazandı



Mustafa AKIN-Suat SÖĞÜT-Ramazan SARIKAYALI-Mehmet AKIN / ANTALYA,(DHA) 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci etabı olan Kemer-Elmalı'da Jose Manuel Diaz Gallego galip geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Doktor Dervis Eroğlu Caddesi'nden başlayan yarışta 167 sporcu start aldı. 160.3 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele eden sprinterler, Turkish Airlines sponsorluğundaki Elmalı (Göğübeli) tırmanış etabında finişi gördüler. Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabını 4.25.25'lik derece elde eden Delko takımından Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

5'inci etapta ikinci Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, üçüncü ise İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda oldu.

TUR'da dün yaşanan kaza sonucu bugün iki sporcu daha etaba katılamadı. Öte yandan yarışta bugün yaşanan bir kaza sonucunda ise Team SKS Sauerland NRW takımından Alman sporcu Johannes Adamietz etabı tamamlayamadı.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISINI SINCHEK GEÇTİ

63.7'nci kilometredeki Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansının sponsorluğundaki, prim kapısını Abloc takımından Nıls Sınschek geçti. İkinciliği Bıngoal PaJoel Suter, üçüncülüğü de Androni takımından Ziga Jerman elde etti.

SPRİNT PRİMİ

Salcano sponsorluğunda gerçekleşen sprint kapısını ilk geçen sporcu Androni takımından Nicola Venchiarutti oldu. Bu birincilik kendisine 150 Euro para ödülü getirdi. İkinciliği Delko takımından Eduard-Michael Grosu, elde etti. Üçüncü olarak da Team Sapura takımından Hakim Akmal Hakim Zakaria geçti. Salcano Sakarya takımından Vitaliy Buts finişe son 60 kilometre kala Kırmızı Mayoyu koruyabilme adına gruptan kopmadı.

TIRMANIŞ PRİMİ

Etabın 103.2'nci kilometresinde Turkish Airlines sponsorluğunda gerçekleşen tırmanış primini Salcano Sakarya takımından Vitaliy Buts kazandı ve kırmızı mayoyu koruma adına önemli bir engeli aşarak yarınki etapta da Kırmızı Mayoyu giymeye hak kazandı. İkinciliği Bardiani takımından Mircea Maestro elde etti.

TURKUAZ MAYO GALLEGO'YA GEÇTİ

TUR'un 5'inci etabında birinciliği elde eden Jose Manuel Diaz Gallego, 18 saat 38 dakika 27 saniyeyle genel klasman liderliğini ele geçirdi. Üst üste 3 etap kazanan İspanyol bisikletçi Mark Cavendish'ten aldığı turkuaz mayoyu ile yarın start alacak.

Genel klasmanda Avustralyalı Jay Vine ikinci, Arjantinli Eduardo Sepulveda ise üçüncü sırayı aldı.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu beşinci etap sonunda Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish giydi.

En iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts giymeye yine hak kazanırken Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo ise Hollanda ekibi Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'in oldu.

ALTINCI ETAP YARIN GERÇEKLEŞECEK

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın Salcano sponsorluğunda 129.1 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı koşulacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kemer'den verilen start

-Finike geçişinden görüntüleri

-Kumluca geçişinden görüntüleri

-Elmalı geçişinden görüntüleri

-Virajlı tırmanış etabından görüntüler

-Finişten görüntüler

-Ödüllerin verilmesi DHA-Spor Türkiye-Antalya Mustafa AKIN-Suat SÖĞÜT-Ramazan SARIKAYALI-Mehmet AKIN

2021-04-15 15:44:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.