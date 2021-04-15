Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinin 63.38 kilometre açığındaki deprem saat 15.12'de, 39.03 kilometre derinlikte kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-04-15 16:03:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.