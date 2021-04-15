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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FT Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 25. randevuda

İHA

FT Antalyaspor ile Çaykur Rizespor 25. randevuda

Süper Lig’in 35. haftasında FT Antalyaspor ile Çaykur Rizespor yarın toplamda 25. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’in 35. hafta karşılaşmasında yarın saat 19.00’da Antalya Stadyumu’nda FT Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Mücadeleyi Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar hakem üçlüsü yönetecek. 2 hafta aradan sonra deplasmanda galip gelen Antalyaspor’da hedef yarınki maçtan da puanlar almak. Akşam antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak olan kırmızıbeyazlılarda Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin, Fredy ve Sidney Sam sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları düzelen ve antrenmanlara katılan Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Ersan Adem Gülüm ve Orgill’in durumunun ise maç saatinde belli olacağı belirtildi.
Güney ekibinde, Hakan Özmert, Veysel Sarı, Amilton, Kudriashov, Eren Albayrak ve Bünyamin Balcı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta kart cezalısı durumuna düşecek.
Öte yandan Antalyaspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 20, toplamda ise 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 24 karşılaşmada Antalyaspor’un rakibine karşı 10 galibiyeti, 7 beraberliği ve 7 yenilgisi bulunuyor. Antalyaspor ligde oynanan 19 maçta ise rakibine karşı 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
Fraport TAV Antalyaspor'un muhtemel ilk 11'inin ise şu isimlerden oluşması bekleniyor:
"Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Amilton, Serdar Gürler, Podolski."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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