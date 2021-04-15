Serik Belediyespor - Sakaryaspor: 0-3

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Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)- STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Mikail Cihangir, Muhammed Yıldız, Mustafa Yüksel

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim DemirAtakan Cangöz, Murat Gürbüzerol, Sinan Kalaycı, Ahmet Bahçıvan (Dk. 64 Ergün Nazlı), Yusuf Onur Arıkan (Dk.78 Ahmet Atik), Abdülsamet Burak, Murat Erdemir (Dk.65 Kaan Mert Nasırcılar), Cenk Kaplan, Burak Albayrak (Dk.78 Raif Demir), Emre Bekir

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan Canberk Ömer Özdemir, Caner Koca, Nuri Fatih Aydın (Dk. 85 Oğuzhan Kayar), Berk İsmail Ünsal (Dk. 79 Abdülaziz Solmaz), Muhammet Reis (Dk. 89 Alim Can Menteşe), Ali Özgün (Dk. 88 Mehmet Boztepe), Hakan Aslantaş, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Dk.87 Hasan Bilal), Ümit Yasin Arslan

GOLLER: Dk. 20 Berk İsmail Ünsal, Dk. 61 Ali Özgün, Dk. 77 Nuri Fatih Aydın (Sakaryaspor)

SARI KART: Nuri Fatih Aydın (Sakaryaspor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor deplasmanda Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Berk İsmail Ünsal, 61'inci dakikada Ali Özgün ve 77'nci dakikada Nuri Fatih Aydın kaydetti. DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-04-15 17:23:07



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