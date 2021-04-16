Antalyaspor'da 2 futbolcu ve bir antrenörün testi pozitif çıktı

FTA Antalyaspor'da bugün akşam oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi 2 futbolcu ve bir antrenörün Covid19 testi pozitif çıktı. Kırmızı beyazlılarda daha önce de bir futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.



FTA Antalyaspor, zorlu karşılaşma öncesi yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesabından "Ç. Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Covid19 testleri sonucunda 1 antrenörümüz ve 2 futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımız ile ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleriyle duyurdu.

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