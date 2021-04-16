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Aytemiz Alanyaspor, hiç kaybetmediği Yeni Malatyaspor deplasmanında

DHA

Aytemiz Alanyaspor, hiç kaybetmediği Yeni Malatyaspor deplasmanında


Burcu MUTLU / ALANYA, (DHA)Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, ligde kötü günler geçiren Helenex Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bugüne dek Malatya deplasmanında hiç kaybetmeyen Alanyaspor, yine puan ya da puanlarla dönmek istiyor.
Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda yarın Helenex Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Ligde son haftalarda inişli çıkışlı performans sergileyen ve son 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Alanyaspor, 13 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Son haftalara gelinirken ilk 5 hedefinden sapmak istemeyen turuncu yeşilliler, Malatya'dan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.
ALANYASPOR BİRİNCİ, YENİ MALATYASPOR SONUNCU
Ligde son iki deplasman maçında gol atma başarısı gösteremeyen ve puan alamayan Akdeniz temsilcisi, bu şanssız sonuçlara rağmen hala yüzde 62,2 ile ligin en yüksek topla oynama oranına ve yüzde 85,6 en yüksek pas yüzdesine sahip takımı konumunda. Ligde bu iki alanda en düşük yüzdelere sahip takım ise Yeni Malatyaspor. Öte yandan bu sezon Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor geriye düştüğü lig maçlarından 15'er puanla en fazla puan çıkaran takımlar olma özelliğini de taşıyor. Bu nedenle seyir zevki yüksek bir maç olması bekleniyor.
ALANYASPOR'UN MALATYA DEPLASMANINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Aytemiz Alanyaspor ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne dek 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazanırken, 1 maçı Yeni Malatyaspor kazandı. 3 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Malatya'da oynanan 3 maçta Alanyaspor 1 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 2 maçta rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maç ise 1-1'lik skorla sona erdi. Bugüne dek iki takım arasında oynanan maçlarda turuncu yeşilli takım rakip fileleri 8 kez havalandırırken, sarı kırmızılı takım ise Alanyaspor kalesine 7 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan maçlarda en gollü karşılaşma ise 2019-2020 sezonunda oynanan maç oldu. Malatya'da oynanan maçı Alanyaspor 3-2'lik skorla kazandı.
KAPTAN EFECAN TAKIMA DÖNDÜ
Aytemiz Alanyaspor'da eksik oyuncular bir bir dönerken, yaklaşık 3 haftadır sahalardan uzak kalan kaptan Efecan Karaca sakatlığı atlatarak bu hafta takımla birlikte idmanlara katıldı. Geçen hafta Yukatel Denizlispor maçı öncesi son idmanda sakatlanan Salih Uçan ise bireysel idmanlarını sürdürüyor. Bu hafta da sahada olması beklenmeyen Salih'in yerine teknik direktör Çağdaş Atan'ın son haftalarda performansını yükselten ve takıma skor katkısı da veren Efkan'ı oynatması bekleniyor. Takımda başka sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Efecan, Moubandje ve Caulker sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu futbolculardan biri bu maçta kart görmeleri halinde 36'ncı haftada Alanya'da oynanacak Gazianptep FK maçında cezalı duruma düşecek.
MUHTEMEL KADRO: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Kadzior, Efkan, Davidson, Babacar
SAKAT: Salih Uçan
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-04-16 10:18:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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