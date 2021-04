800 liradan satılan eriğin kilosu, rekolteyle 50 liraya kadar düştü

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da turfanda erik yetiştiren Cengiz Avcı, ilk ürünlerin kilosunun 800 ila 1000 liradan satıldığını, rekoltenin artmasıyla şu an eriğin kilosunu 50 liradan sattıklarını ay sonunda ise 20 liraya kadar düşeceğini belirtti.

Kepez ilçesinde 1500 metrekarede 200 ağaçla turfanda erik yetiştiren Cengiz Avcı, ocak ayında erik ağaçlarının çiçeklendiğini, şubatta ise ilk ürünleri topladıklarını anlattı. Erikleri fındık boyutuna geldiğinde hasat ettiklerini aktaran Avcı, en çok aşeren anne adayları için ürünleri paket şeklinde gönderdiklerini ve yurtdışına ihracata başladıklarını söyledi. İlk ürünlerin kilosunu 800-1000 liradan sattıklarını belirten Cengiz Avcı, rekoltenin artmasıyla birlikte şu an eriğin kilosunu 50 liradan sattıklarını, ay sonunda ise 20 liradan alıcı bulacağını söyledi.

AY SONUNDA 20 LİRAYA KADAR DÜŞECEK

Yılın ilk eriğini şubat ayında çıkardıklarını anlatan Cengiz Avcı, ilk etapta çıkan 70-80 kilo eriği aşeren annelere ve iç piyasaya 100 gramlık paketlerde 80 ya da 100 liraya sattıklarını anlattı. Avcı, "Tonajımız arttı. Yurt dışı ise kilosu 250 liraya kadar düşünce almaya başladı. Kilogramı 50 liraya kadar düştü ama nisan ayı sonunda 30-20 liraya kadar düşer" dedi.

İLK ÜRÜNLER AVRUPA'YA AŞEREN ANNE ADAYLARINA GİTTİ

İhracatçı Harun Oran, erik ihracatına şubat ayında başladıklarını anlattı. İlk ürün olarak 20-30 kiloyu uçakla aşeren anne adaylarına gönderdiklerini belirten Oran, "İlk dönem çok pahalıydı. Sonra 250 liraya düştü. Ürünleri tırlarla göndermeye başladık. Tonajımız da arttı. Avrupa'ya 250 liradan 15-20 ton civarında erik sattık. Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya gibi ülkelere gönderdik" diye konuştu.

ARAZİDEKİ ERİKLER DAHA YETİŞMEDİ

Rekoltenin artmasıyla fiyatların düştüğünü aktaran Harun Oran, "Fiyatların düşmesinden memnun kaldık. Kilosu 50 liraya kadar düştü. Erik fiyatları daha da düşecek. Müşteriler 'Eriğin fiyatı neden düşmüyor' diye şikayet ediyordu. Hava şartları nedeniyle erik ağaçları çiçek açmadı, büyümedi, meyve veremedi. Hala geç kalmış durumda. Geçen sene nisan ayının başında açık arazi eriğin ihracına başlamıştım. Şu an hala serada yetişen eriği alıyoruz. İlerleyen günlerde fiyatlar gerileyecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-04-16 11:30:28



