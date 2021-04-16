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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal Koruma Kalkanı’ kapsamında Antalya'ya 3 milyarlık katkı sağlandı.

İHA

Sosyal Koruma Kalkanı’ kapsamında Antalya'ya 3 milyarlık katkı sağlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle maddi ve manevi mağduriyetlerin gidermesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Sosyal Koruma Kalkanı’ kapsamında Türkiye genelinde yapılan destek ver yardımlar 60 miyar lirayı aştı. Antalya’da ise 3 milyar 324 milyon 714 bin 166 TL katkı sağlandığı bildirildi.

Antalya'da 3 milyar lirayı aşan destek
Antalya’da salgın sürecinde Sosyal Destek Programı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Normalleşme Destekleri kapsamında toplamda 3 milyar 324 milyon 714 bin 166 TL destek sağlandı. Sosyal Destek Programı kapsamında FAZ 1, FAZ 2 ve FAZ 3 olarak toplamda 167 bin 954 haneye ödeme yapıldı. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında 70 bin 454 haneye destek sağlandı. Antalya’da Kısa Çalışma Ödeneği’nde 173 bin 393 çalışan yararlanırken, Nakdi Ücret Desteği’nden 148 bin 406 çalışan yararlandı.Şimdiye kadar İşsizlik Ödeneği 51 bin 620 kişiyi kapsarken Normalleşme Desteği olarak 170 bin 639 çalışana destek verildi. AK Parti Antalya İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, “Hükümetimiz her zaman olduğu gibi dünde, bugünde, yarında milletinin yanında olmuştur ve olamaya devam edecektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, devletimizin tüm birimleri vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor” dedi.

"Birlikte başaracağız"
İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı Kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın oluşturduğu Sosyal Koruma Kalkanı desteklemesi Antalyamızda toplamda 3 milyar 324 milyon 714 bin 166 TL destek sağlanmıştır. Devletimizin tüm birimleri vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor. Devlet milletinin yanında, birlikte başaracağız, hükümet milletinin yanındadır” ifadelerini kullandı.

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