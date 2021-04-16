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Sizin oraların nesi meşhur İzmir’de Ödemiş Köftesi de coğrafi işaret tescili aldı

İHA

Sizin oraların nesi meşhur İzmir’de Ödemiş Köftesi de coğrafi işaret tescili aldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” Programının bu haftaki konuğu İzmir oldu. Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz’ün yaptığı programa katılan Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir’in binlerce yıllık geçmişe sahip yöresel ürünlerini anlatırken, coğrafi işaret çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Ödemiş Köftesi’ne coğrafi işaret aldık”
Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, İzmir’in 27 coğrafi işaretli ürüne sahip olduğunu belirtti. Ödemiş’in de çok sayıda yöresel ürüne ev sahipliği yaptığını kaydeden Eriş, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil için başvurdukları Ödemiş Köftesi’ne coğrafi işaret aldıklarını bildirdi. Eriş, “İlk olarak buradan müjde vermek istiyorum. Ödemiş Köftesi’ne coğrafi işaret aldık. İrmik ve daha etinden yapılan bol tereyağlı Ödemiş Köftemiz artık tescilli bir ürün” dedi. Eriş, coğrafi işaretli Ödemiş Patatesi, Ödemiş Çekişte Zeytinyağı’nın özellikleriyle ilgili bilgi verirken, Çavuşdağ Kuru Fasulyesi için de coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını kaydetti.

“Ci’li kozak çam fıstığının yüzde 95’i ihraç ediliyor”
Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, coğrafi işaret aldıkları Bergama Kozak Çam Fıstığı’nın yüzde 95’inin ihraç edildiğini bildirirken, “Türkiye’deki toplam çam fıstığının yüzde 80’i yöremizde yetişiyor” dedi. Bergama Tulum Peyniri için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını kaydeden Ürper, tulumun en çok taklit edilen ürünlerin başında geldiğini söyledi. Ürper, “Değerlerimizi korumak için çalışıyoruz. 8 ürünümüzle ilgili coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu. Coğrafi işareti kamuoyuna iyi anlattığımız sürece, bu ürünlere talep artacak ve bu ürünler diğer ürünlere göre daha yüksek fiyatta alıcı bulacaktır, üreticisine de daha fazla kazandıracaktır” dedi.

“500 yıllık Tire Beledi Dokuması kurtarıldı”
Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, 500 yıllık geleneksel bir ürün olan Tire Beledi Dokuması’nın ölmek üzereyken, geçen yıl coğrafi işaretini alarak sahip çıktıklarını anlattı. Şal, kravat, masa ve sandık örtüsü olarak kullanılan Tire Beledi Dokuması’nın yaşaması için 12 kadına eğitim verdiklerini ve tezgah sağladıklarını kaydeden Delikanlı, “Tire Beledi Dokuması’nı bizden sonraki kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. 500 yıllık gelenek nesiller boyu sürsün istiyoruz” diye konuştu.

“Müdürlük olarak coğrafi işaret çalışmaları yapıyoruz”
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir’in tarım potansiyeli hakkında bilgi verirken, 1.7 milyon ton süt üretimi, 900 bine yakın büyükbaş hayvan varlığı ve 150’ye yakın bitkisel ürün çeşitliliği olana İzmir’in yöresel ürün zengini olduğunu kaydetti. Özen, “İzmir tarımının tanıtımı için büyük gayretler göstermemiz gerekiyor. Bu noktada coğrafi işaretli ürünler ön plana çıkıyor. Ama coğrafi işaret konusunda daha çok kat etmemiz gereken yolumuz var” dedi. Özen, il ve ilçe tarım müdürlükleri olarak coğrafi işaret başvurusunda bulundukları ürünler olduğunu kaydederken, Çeşme Damla Sakızı, Bademli Konuk Şerbeti, Bergama Zülbiye Tatlısı gibi 20 ürün için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

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