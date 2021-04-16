Aksu Meslek Lisesi'ne ATSO'dan Uçak Bakım Hangarı Öğrenciler uçak gövdesi, motoru, elektroniği ve staj - iş başı uygulamalı eğitim alabilecek

Vali Ersin Yazıcı, Aksu İlçesinde ATSO tarafından yapılan Aksu Meslek Lisesi Uçak Hangarı devir teslim törenine katıldı. İmzalanan protokolle öğrenciler uçak motorundan uçak elektroniğine kadar uçakla ilgili birçok konuda uygulamalı eğitim alabilecek.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında düzenlenen protokol törenine Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Davut Çetin katıldı. İmzalanan protokolle Aksu İlçesinde bulunan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrencilerin uçak gövdesi, motoru, elektroniği ve staj – iş başı uygulamalı eğitim alabilmeleri sağlanacak. Devir teslimi gerçekleştirilen uçak bakım hangarına 2013 – 2021 dönemi ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Erkan ismi verildi.

Vali Yazıcı, proje kapsamında okula kazandırılan uygulama eğitim atölyelerini, atölyedeki araç ve ekipmanları inceledi. Uygulamalı uçak bakım hangarının okula ve Antalya'ya hayırlı olmasını temenni eden Vali Yazıcı, öğrencilerin yeni teknolojilerle tanışarak uygulamalı bir şekilde eğitim almalarının önemini vurguladı.



Türk Havacılığına Katkı Sunacak Gençler Yetişecek

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Yazıcı, proje ile öğrencilerin daha fazla uygulamalı eğitim alarak kendilerini geliştirebileceklerini söyledi. Vali Yazıcı; "Okulumuzu ve atölyelerini birlikte gezdik. Hayran olmamak etkilenmemek elde değil. Gerçekten donanımlı ve uçak bakımı için aklınıza gelebilecek her türlü imkân mevcut. Beni en çok etkileyen de burada eğitim gören öğrencilerimizin hepsi çok istekli ve heyecanlı. Öğrencilerimizin bu okul için bu kadar istekli ve heyecanlı olmaları beni çok mutlu etti. Teknik bir alan, güzel bir okul. İnşallah bizde iyi bir eğitim alabilmeleri ve buradaki eğitim kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Türk havacılığında bu okuldan mezun olan gencimiz başarılı işler çıkaracak.” dedi.



Meslek Liseleri Memleket Meselesi

Meslek liselerinin önemine vurgu yapan Vali Yazıcı; Meslek liselerimiz hem ülkemiz hem de Antalya’mız için çok önemli. Meslek liselerini memleket meselesi olarak görüyoruz. Ülkeye kalifiye eleman yetiştiren bu okullara Türkiye'nin ihtiyacı var. Her zaman altını çizdiğim gibi eğitime yapılan yatırım, ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Bu okullarımız, Türkiye'nin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı gençlerimizin yetiştirilmesinde çok önemli bir yere sahip. Bu uygulamalı eğitim merkeziyle öğrencilerimiz, hem daha fazla uygulama eğitimi alacak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağına hazır hale gelecekler. Bu konudaki hedefimiz, meslek lisesi öğrencilerimizin niteliğini artırıp, gelişimini sağlayarak kalifiye meslek elemanları yetiştirip ülkemizin yerel ve ulusal sanayi sistemine katkı sağlamak. Uçak Hangarının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Programın sonunda atölyeleri ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerinde bulunan Vali Yazıcı, uygulama merkezindeki simülatörle uçuş gerçekleştirdi.

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