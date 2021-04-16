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Dalgıçlar düden şelalesine daldı, tek canlı görüntüleyemedi Prof.Dr. Gökoğlu: "Düden’de balıklar tamamen ölmüş" Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Eskiden balıklar bizim ışıklarımızın önünde hareket ederdi şu anda hiçbir canlı yok, Düden’de balıklar tamamen ölmüş" "Kirliliğin ardından Düden’de iyiye gidiş var, kendini toparlamaya başlamış" "Dipte oluşan aşırı yosunlanma evsel kirliliğin göstergesidir"

İHA

Dalgıçlar düden şelalesine daldı, tek canlı görüntüleyemedi Prof.Dr. Gökoğlu: "Düden’de balıklar tamamen ölmüş" Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Eskiden balıklar bizim ışıklarımızın önünde hareket ederdi şu anda hiçbir canlı yok, Düden’de balıklar tamamen ölmüş" "Kirliliğin ardından Düden’de iyiye gidiş var, kendini toparlamaya başlamış" "Dipte oluşan aşırı yosunlanma evsel kirliliğin göstergesidir"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi geçtiğimiz aylarda kirliliğiyle gündeme gelen Düden Şelalesi’ne dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat su altında incelemelerde bulunan Gökoğlu, kirliliğin azalmasına rağmen hiçbir canlının yaşamadığına dikkat çekti.
Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Çevre Komitesi ile Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Kırkgöz’ün ardından su altı incelemelerine Düden Şelalesi ile devam etti. Öncülüğünü Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun yaptığı grup, Antalya'da, mavi ve yeşilin buluştuğu, doğal güzelliğiyle binlerce kişinin ziyaret ettiği Düden Şelalesi’nin döküldüğü yerin altına dalış yaptı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki, Kepez ilçesindeki şelale, geçtiğimiz 12 Ocak tarihinde kirlilik ve balık ölümleriyle gündeme gelmişti. Yaklaşık 1 saat su altında inceleme yapan ekip, gördükleri kirliliği de su altı kamerasıyla görüntüledi.

"Kameralara hiçbir canlı yansımadı"
Su altı görüntülerinde ise dipte aşırı derecede bir yosunlanma ve kaygan zemin gözlemlenirken, ne balık nede kurbağa gibi bir canlının kameraya yansımadığı görüldü. Görüntülere ayrıca cep telefonu, soda şişesi ve çok sayıda bozuk para yansıdı. Öte yandan yeşillikler içinden akan Düden Şelalesi’nin manzarası havadan drone ile de görüntülendi.

"Düden'de balıklar tamamen ölmüş"
Dalışın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Gökoğlu, “Biliyorsunuz Düden ağlıyor. Düden’in ağlamasını kontrole geldik bugün. Geçenlerde Düden’de bir köpüklenme oldu ve balıklar öldü. Bu kapsamda 1’nci şelalede bir dalış yaptık. Yaklaşık 2530 metrelere kadar indik ve döküldüğü yerdeki koridora girdik. Eskiden bu koridora girdiğimizde balıklar bizim ışıklarımızın önünde hareket ederdi şu anda hiçbir canlı yok. Düden’de balıklar tamamen ölmüş. Görüş mesafesi 3 metreye kadar düşmüş. Yetkililer de müdahale etmiş. Kirlilikten bu yana Düden biraz kendine gelmeye başlamış bunu görmek güzel bir şey” dedi.

"Düden'de iyiye gidiş var"
Su altında evsel kirlenmelerde gözlemlediklerini dile getiren Gökoğlu, "Aşağıda çok fazla yosunlanma var. Yosunlanma evsel kirliliğin göstergesidir. Yosun bunları gübre olarak kullanır. Kayganlaşma var bu da yosunların ölmesi sonucu oluşuyor. Umarım Düden eski haline döner, eskisi masmavi akar. Bu dalışımız hem yetkililerin dikkatini çekmek hem de vatandaşların çevreye duyarlılığını artırmak içindi. İnşallah bu kaçağın olduğu yer bulunur. Diğer tedbirlerde alınırsa Düden artık pırıl pırıl akmaya devam edecektir. Düden’de iyiye gidiş var, kendini toparlamaya başlamış” ifadelerine yer verdi.

"Antalya'ya sahip çıkmaktır"
Düden’in Antalya için en önemli tatlı su kaynaklarından biri olduğunun altını çizen Mehmet Gökoğlu, "Düden varoluşundan bu yana Antalya’ya yeşillik, bereket, temizlik vermiştir. Özellikle Kırkgözler’i ve Düden’i çok iyi korumamız gerekiyor. Ne olur Düden’e sahip çıkalım. Buraya sahip çıkmak Antalya’ya sahip çıkmaktır” diye konuştu.

"Bir canlı göremedik"
Topluluk üyesi Ahmet Akdağ, “Aşağıda inanılmaz bir kirlilik var. Bir tane canlı ve balık göremedik. Kırkgözler’den batıp buraya gelen su bu arada bu kadar nasıl kirlenmiş akıl alır gibi değil. Yosunlar kayganlaşmış zeminde duramıyorsunuz. İnsanlar suya para atmışlar. Umarım sadece para atarlar, buraya çöp attığımız sürece insanın kendisine saygısı kalmaz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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