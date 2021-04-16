Büyükşehir'den Kepez’e Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kepez ilçesinde Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi oluşturuluyor. Gençlik kampında farklı yaş gruplarına yönelik doğa ile iç içe kamplar ve eğitimler düzenlenecek.Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle Antalya’ya yenilikçi bir gençlik merkezi kazandırılacak.



İhalesi yapıldı

Kepezaltı’nda Hayvanat Bahçesi yanında yer alan 15 dönümlük alan ve içindeki bina, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’ne dönüştürülecek. Projenin ihalesi gerçekleştirildi. Sözleşme imzalanmasının ardından alanda ve binada çalışmalar başlayacak. Projenin, tadilat çalışmalarının ardından 6 ay sonra aktif olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezinde sosyal, sportif ve eğitim faaliyetleriyle gençleri güçlendirerek, onların hayatın her alanına aktif katılım sağlamalarını hedefleniyor.

Proje ile farklı yaş gruplarına yönelik doğa ile iç içe kamplar ve eğitimler düzenlenecek ve gençlerin fikirlerini hayata geçirebilmeleri için çalışmalar yürütülecek.



Spor aktiviteleri olacak

15 dönümlük alan üzerinde faaliyete geçecek olan kamp ve eğitim merkezinde; 60 yatak kapasiteli konaklama bölümleri, yemekhane, atölye alanları, spor alanları, dış mekan öğrenme alanları, havuz ve tırmanma duvarı gibi alanlar yer alıyor. Kamp ve Eğitim Merkezinde dans, müzik, seramik, sinema gibi sanat atölyeleri, basketbol, voleybol, tenis, tırmanma, doğa yürüyüşü gibi spor aktiviteleri ve doğal ve tarihi alanlara geziler ve çeşitli tematik eğitimler düzenlenecek.



Ücretsiz olacak

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Türker Özay, “Başkanımızın seçim vaatlerinden biri olan çocuk ve gençlik kampını hayata geçiriyoruz. İlçelerimizden ve kırsal mahallelerimizden sosyoekonomik durumu zayıf ailelerin, tatil yapma imkanı bulamayan çocuklarına 1 hafta tatil yaptıracağız. Çocuk ve gençleri burada spor ve sosyal projelerle buluşturup, doğada hoşça vakit geçirmelerini sağlayacağız. Tamamen ücretsiz olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.