Annenin mezarına 'görüntülü' ziyaret



Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA) İZMİR'de yaşayan Hanife Kaya, annesi Ayşe Kaya'nın ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarına ziyarete gidemeyince Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye çalışanı cep telefonu ile görüntülü olarak Kaya'nın annesini anmasını sağladı.

İzmir'de oturan ve bir temizlik şirketinde çalışan Hanife Kaya, 3 yıl önce Antalya'da 95 yaşında hayatını kaybeden annesi Ayşe Kaya'nın ölüm yıl dönümünde pandemi nedeniyle mezar ziyaretine gidemedi. Konyaaltı Belediyesi'nin 'Halk Masa' adlı sosyal yardımlaşma bölümünü arayan Kaya, telefonla görüntülü şekilde annesinin mezarını görmeyi talep etti. Kaya'nın isteğini geri çevirmeyen belediye çalışanları, Konyaaltı ilçesindeki Arapsuyu Mezarlığı'na geldi. Cep telefonu ile görüntülü arama gerçekleştiren belediye çalışanları Hanife Kaya'nın tarifi ile mezarlığın yanına gitti.

Belediye çalışanı Kaya'ya annesinin kabrini cep telefonu ile göstermeye başladı. Kaya bu sırada, gözyaşlarına hakim olamadı. Mezarlığın başında cep telefonunda annesi için dua eden Kaya daha sonra da "Bırakma demiştin beni, bırakmam ben seni. Bayramda evini pırıl pırıl yapacağım" diye gözyaşı döktü.

Belediye çalışanı daha sonra da kabirdeki çiçekleri suladı. Bu sırada gözyaşı döken ve annesini özlemini dile getiren Hanife Kaya, "Koronavirüsten dolayı gelemiyorum. Otobüse binsem orada virüs kapabilirim. Benim işimi engelleyecek. Aracımla gelmeye kalksam akşam dönüşümü nasıl yapacağım? İnternetten Konyaaltı Belediyesi'nin numarasını bulup aradım. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM

2021-04-16 16:54:45



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