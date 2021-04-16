Polislerin şüphelenip durduğu şahıstan 3 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Ramazan'da 65 yaş üstü yasak var mı?

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manavgat’ta şüphe üzerine durdurulan bir şahıstan ruhsatsız tabanca, şarjör, fişek ve sahte para ele geçirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde rutin devriye görevlerini yapan polis memurları, şüphe üzerine durdurdukları S.A., isimli şahsın üstünde ve sırt çantasında arama yaptı. Yapılan aramada, toplam 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 4 adet fişek, 1 adet sahte ve 100 Amerikan doları ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden S.A. isimli şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” ve “Parada Sahtecilik” suçlarından adli soruşturma başlatılarak Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.