Otomobili direksiyonunu çıkararak kullandığı görüntüler tepki çekti



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da rot balans servisi çalışanı bir kişi, karayolunda otomobilin direksiyonunu çıkartarak sürüş gerçekleştirdi. Direksiyon olmadan yapılan tehlikeli sürüşü ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Sürücü, seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyonunu çıkartıp ilerlerken, yanında bulunan kişiye ise o anları kaydettirdi. Rot balans çalışanı yanında bulunan kişiye kaydettirdiği görüntüleri ise sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaştı. Gencin sorumsuz davranışı olası faciaya davetiye çıkartırken, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Çekilen görüntülerde rot balans çalışanı seyir halindeyken otomobil içerisinde müziğin de son ses açık olması dikkati çekti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-04-16 17:45:22



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