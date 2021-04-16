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Otomobili direksiyonunu çıkararak kullandığı görüntüler tepki çekti

DHA

Otomobili direksiyonunu çıkararak kullandığı görüntüler tepki çekti


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da rot balans servisi çalışanı bir kişi, karayolunda otomobilin direksiyonunu çıkartarak sürüş gerçekleştirdi. Direksiyon olmadan yapılan tehlikeli sürüşü ise sosyal medya hesabından paylaştı.
Sürücü, seyir halindeyken kullandığı otomobilin direksiyonunu çıkartıp ilerlerken, yanında bulunan kişiye ise o anları kaydettirdi. Rot balans çalışanı yanında bulunan kişiye kaydettirdiği görüntüleri ise sosyal medya hesabı TikTok'ta paylaştı. Gencin sorumsuz davranışı olası faciaya davetiye çıkartırken, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Çekilen görüntülerde rot balans çalışanı seyir halindeyken otomobil içerisinde müziğin de son ses açık olması dikkati çekti.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-04-16 17:45:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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