Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 35. haftasında FT Antalyaspor, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 21 önde tamamladı.



Maçtan dakikalar(ilk yarı)

3. dakikada İsmail Köybaşı’nın ceza yayı üzerinden sert şutu ağlarla buluştu. 01

6. dakikada Boldrin’in ceza sahası dışından sert şutu filelere gitti. 02

15. dakikada Podolski’nin ceza alanı dışından sert şutu kalecide kaldı.

32. dakikada ceza alanı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak’ın penaltı noktası üzerine kestiği ortada Veysel Sarı kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 12



Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa x, Erdinç Sezertam x, Esat Sancaktar x

FT Antalyaspor: Boffin x, Mert Yılmaz x, Naldo x, Eren Albayrak xx, Ali Eren İyican x, Bahadır Öztürk x, Veysel Sarı xx, Doğukan Sinik x, Amilton x, Serdar Gürler x, Podolski x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Orgıll, Drole, Mevlüthan Ekelik, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Hakan Özmert, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin x,Selim Ay x, Talbi x, İsmail Köybaşı xx, Dokoviç x, Baiano x, Sabo x, Boldrin xx, Samudio x, Abdullah Durak x, Remy x

Yedekler: Can Ceylan, Yasin Pehlivan, Toft, Michalak, Emir Dilaver, Onur Bulut, Dos Santos, Melnjak, Moroziuk, Meriah

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: İsmail Köybaşı (dk. 3), Boldrin (dk. 6) (Çaykur Rizespor), Veysel Sarı (dk. 32) (FT Antalyaspor)

Sarı kart: Veysel Sarı (FT Antalyaspor)

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