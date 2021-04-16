Otomobilde 85 adet tarihi eser ele geçirildi

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durdurdukları otomobilde 85 adet tarihi olduğu değerlendirilen eser ele geçirdi; 4 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya´da yaşayan M.A.C. ve C.Y.´nin, ellerinde bulunan tarihi nitelikteki tabloları satmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü, Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve trafik timleri tarafından M.A.C, C.Y ile birlikte Y.A ve Y.A.´nın bulunduğu otomobil, yol kontrolünde durduruldu.
85 ADET TARİHİ ESER
Araçta yapılan aramada, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 5 adet yağlı boya tablo, 67 adet bronz sikke, 3 adet bronz yüzük, 2 adet gümüş yüzük, 1 adet bronz vazo, 1 adet bronz kandil, 1 adet bronz terazi, 1 adet bronz mühür, 2 adet bronz obje ve 2 adet taş obje olmak üzere toplam 85 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-04-16 19:58:00
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