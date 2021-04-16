Süper Lig: FT Antalyaspor: 2 - Çaykur Rizespor: 3 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 35. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’a 32 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Doğukan Sinik’in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci son anda tokatlayarak kornere çeldi.

65. dakikada Abdullah Durak’ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sabo’nun şutu ağlara gitti. 13

85. dakikada Michalak’ın sağ çizgiden ceza alanı arka direğe ortasında Soderlund'un kafa vuruşu kalecide kaldı.

87. dakikada Hakan Özmert’in köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Naldo’nun kafa vuruşu ağlara gitti. 23

90+5. dakikada sol kanattan ceza alanı içine giren Dos Santos’un set şutunu kaleci kornere çeldi.



Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdinç Sezertam xx, Esat Sancaktar xx

FT Antalyaspor: Boffın x, Mert Yılmaz x (Omar İmeri dk. 87 ?), Naldo xxx, Eren Albayrak xx, Ali Eren İyican x (Ufuk Akyol dk. 58 x), Bahadır Öztürk x (Hakan Özmert dk. 46 x), Veysel Sarı xx, Doğukan Sinik x, Amilton x, Serdar Gürler x (Orgill dk.78 x), Podolski x

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Drole, Mevlüthan Ekelik, Fehmi Koç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin xx, Selim Ay xx, Talbi xx, İsmail Köybaşı xxx, Dokoviç xx, Baiano xx, Sabo xxx (Dos Santos dk. 82 ?), Boldrin xxx (Morozıuk dk. 90+2 ?), Samudio xx (Toft Soderlund dk. 82 ?), Abdullah Durak xx (Yasin Pehlivan dk. 66 x), Remy xx (Michalak dk. 66 x)

Yedekler: Can Ceylan, Yasin Pehlivan, Emir Dilaver, Onur Bulut, Melnjak, Merıah

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: İsmail Köybaşı (dk. 3), Boldrin (dk. 6), Sabo (dk. 65) (Çaykur Rizespor) Veysel Sarı (dk. 32), Naldo (dk. 87) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Veysel Sarı, Podolski (FT Antalyaspor), Baiano, Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

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