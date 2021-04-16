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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-3

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-3


Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Ali Eren (Dk.58 Ufuk Akyol), Veysel Sarı, Bahadır (Dk.46 Hakan Özmert), Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Serdar Gürler (Dk.78 Orgill), Mert Yılmaz (Dk.87 Omar İmeri), Amilton, Podolski
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano, Erik Sabo (Dk.82 Dos Santos), Boldrin (Dk.90+2 Moroziuk), Samudio (Dk.82 Soderlund), Abdullah Durak (Dk.66 Yasin), Remy (Dk.Dk.66 Mıchalak)
GOLLER: Dk.32 Veysel Sarı, Dk.87 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.3 İsmail Köybaşı, Dk.6 Boldrin, Dk.65 Erik Sabo (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Podolski (Fraport TAV Antalyaspor) - Baiano, Yasin (Çaykur Rizespor)Süper Lig´in 35´inci haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor´u 3-2 mağlup etti.
3´üncü dakikada defanstan seken topu ceza yayı üzerinde bulan İsmail Köybaşı´nın sert şutu kaleci Boffin´in solundan ağlara gitti: 0-1.
6´ncı dakikada Boldrin´in ceza alanı dışı kaleyi karşıdan gören noktadan sol ayağı ile sert şutunda meşin yuvarlak Antalyaspor ağlarına gitti: 0-2.
15´inci dakikada Podolski´nin ceza alanı sağ çaprazından sert şutu kaleci Tarık Çetin´de kaldı.
32´nci dakikada Antalyaspor Eren Albayrak´la ceza alanı dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Kale önüne gönderilen topa Veysel Sarı´nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.
İlk yarı konuk takım Çaykur Rizespor´un 2-1 üstünlüğü ile geçildi.
54´üncü dakikada Doğukan Sinik´in yaklaşık 30 metreden kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu kaleci Tarık topu tokatlayarak üstten kornere gönderdi.
65´inci dakikada Abdullah Durak´ın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Erik Sabo´nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
83´üncü dakikada Podolski´nin ceza alanı içi sol çaprazından şutu auta gitti.
87´nci dakikada Antalyaspor Hakan Özmert ile sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Kale önündeki Naldo´nun kafa vuruşu farkı bire indirdi: 2-3.
90+5´inci dakikada Fernando´nun ceza alanı içinden sert şutunu kaleci Boffin kurtardı.
Mücadelede başka gol olmayınca Çaykur Rizespor sahadan 3-2 galip ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-04-16 21:21:28

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