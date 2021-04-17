Otel bahçesinde çıkan yangında, prefabrik ev ile lüks otomobil zarar gördü

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir apart otelin bahçesinde atıl durumda bulunan yalıtım malzemelerinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı prefabrik ev ile lüks otomobil zarar gördü.

Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi´nde bir apart otelin bahçesinde bulunan yalıtım malzemelerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle yangını söndürdü. Yangında, bahçede bulunan park halindeki lüks otomobil ile prefabrik ev zarar gördü.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-04-17 11:02:55



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