HES kodlu anahtarlık dağıtımı sürüyor

Muratpaşa Belediyesi’nin pazardan berbere gittiği her yerde bir kağıda yazdığı HES kodunu görevlilere okumak zorunda kalan vatandaşlar için tasarlayıp dağıttığı HES kodlu anahtarlıkların sayısı 70 bini geçti.

Antalya'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 17 Mart'tan itibaren HES kodu uygulamasının kapsamının genişletilmesiyle Muratpaşa Belediyesi, kontroller sırasında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek için HES kodlu anahtarlık tasarladı. Kişiye ait HES kodları, geliştirilen yazılımla bir anahtarlığın içine sığabilecek şekilde kare kod haline getiriliyor. Üzerinde kişinin isminin de yazılı olduğu kare kodların çıktıları alınıyor ve anahtarlığın içine yerleştirilip vatandaşlara teslim ediliyor.

Gittiği her yerde HES kodunu görevlilere okumak zorunda kalan ya da cep telefonundan Hayat Eve Sığar uygulamasını açılmasını bekleyen vatandaşların hayatını kolaylaştıran anahtarlıklar, semt pazarlarından ve sabit noktalardan vatandaşlara dağıtılıyor. Belediyenin bugüne dağıttığı HES kodlu anahtarlık sayısı 70 bini geçti.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, HES kodlu anahtarlıkların semt pazarları ve sabit noktalarda anında hazırlanıp vatandaşlara dağıtıldığını söyledi. HES kodunun salgının yayılmasını önlemede büyük önem taşıdığını belirten Başkan Uysal, “HES kodlu anahtarlıklar hayatı kolaylaştıran, pratik bir çözüm olarak ortaya çıktı. Belediyemizin dağıttığı anahtarlıkların kısa sürede her yerde kullanılmaya başlandığını görmeye başladık” dedi. Anahtarlıklara ilginin devam ettiğini belirten Başkan Uysal, HES kodlarını bir anahtarlığa sığacak şekilde kare kod haline getiren yazılı birçok belediyeyle paylaştıklarını, oralarda da dağıtımların yapıldığını da sözlerine ekledi.

