Direksiyonsuz kullanmaya 144 lira ceza

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da karayolunda otomobilinin direksiyonunu çıkarıp sürüş gerçekleştirip, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan İ.K.´ye 144 lira ceza yazıldı.
Kentteki bir sanayi sitesinde rot balans servisinde çalışan İ.K., Aksu ilçesi yakınlarında otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartarak sürüş yaptı. O anlar, İ.K.´nin yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, İ.K.'yi yakalayıp 'trafiği tehlikeye sokmak' suçundan 144 lira para cezası uyguladı. Polis ayrıca aynı suçtan sürücü İ.K. hakkında adli işlem başlattı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-04-17 16:33:01
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