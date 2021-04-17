Otomobilin motorundan kurtardığı yavru kedileri, biberonla besliyor



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, park halindeki otomobilinin ön kısmından gelen kedi sesi üzerine fark ettiği 4 yavruyu arkadaşlarıyla motor bölümünden çıkaran Hacer Bozat, sahiplenerek, evinde biberonla beslemeye başladı.

Kepez ilçesinde anaokulu müdürü olan Hacer Bozat, maske almak için okul bahçesinde park halindeki otomobilinin yanına gittiğinde, kedi sesi duydu. Öğretmen arkadaşlarıyla kaputa vurarak, sesin geldiği yeri anlamaya çalışan Bozat, cep telefonunun ışığıyla motor bölümündeki 4 yavruyu gördü. Arkadaşlarıyla kedileri aracın motor kısmından çıkaran Bozat, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiyecilerin aramasından sonra otomobilde başka yavru olmadığı anlaşılınca Bozat, çevrede doğum yapan kediyi bulmaya çalıştı.

ÇOCUKLARIYLA BERABER BAKIYOR

Yavru kedilere hemen enjektörle süt veren Hacer Bozat, anne kediyi bulamayınca da evine götürdü. Yeni sahiplendiği kedisi de evinde bulunan Bozat, yavrulara kendisi bakmaya karar verdi. Evinde kedi kutusuna ve minderine yerleştirdiği yavruları oğlu Metehan ve Ertuğrul ile besleyen Bozat, biberonla süt verip, bakımını yaptı. Bozat, yakınında oturan akraba ve arkadaşlarıyla 4 yavru kedinin bakımını yapacaklarını söyledi.

'YAVRULARI ÇOK SEVDİK'

Otomobilinin motor bölümündeki yavruları şans eseri fark ettiğini, zarar verilmeden kurtarıldığı için çok mutlu olduğunu anlatan Hacer Bozat, "Okulda maske almak için park halindeki aracıma gittiğimde sesleri fark ettim sonra arkadaşlarımla kaputa vurarak, yerini bulmaya çalıştık. İlk başta sanırım korktukları için sesler kesildi. Zorlandık ama vazgeçmedik, başka arkadaşlarımdan da destek aldık. Cep telefonu ışığıyla yavruları motor bölümünden çıkardık. İtfaiyeye haber verdik, onlar da geldi, araçta arama yaptıktan sonra başka kedi olmadığı anlaşıldı. Anne kediyi okulda, evimin çevresinde aradık, bulamadık. İlk başta enjektörle besledik sonra evde biberonla süt vererek bakmaya başladım. Yavruları çok sevdik, kendim bakmaya karar verdim. Yakınımdaki arkadaşlarımla 4 yavruya en iyi şekilde bakacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-04-17 16:34:37



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