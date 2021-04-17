Elektrikli motosikletle dereye uçan Rus turist kurtarıldı



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde üç tekerli elektrikli motosikletle dereye uçan Rus Vera Khestaeva (25) kurtarıldıktan sonra özel bir hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Manavgat'a tatile gelen Rus vatandaşı Vera Khestaeva, bir firmadan kiraladığı 07 ACB 176 plakalı üç tekerli elektrikli motosikletle Evrenseki ve Ilıca mahalleleri arasından geçen Ilıca Deresi'ne uçtu. Yaklaşık 4 metreden dereye düşen Vera Khestaeva yaralandı. Khestaeva'yı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkarttı. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Vera Khestaeva, özel bir hastaneye götürüldü. Vera Khestaeva'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-04-17 17:47:23



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